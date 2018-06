Dal patto di Singapore ai bisticci con Macron Di cosa parlare stasera a cena

La plastica impatto zero? Esiste e viene Dal sud : Per salvare il mare dalle microplastiche, disfatevi dei luoghi comuni. Poi, abituatevi alle felpe di pile, acquistate cotone di buona qualità e chiamate qualcuno a pulire gli scarichi della lavatrice. Soprattutto, non incolpate la bottiglietta d’acqua comprata in spiaggia: se i residui sintetici dell’abbigliamento sono responsabili di almeno il 40% della contaminazione della catena alimentare, i rifiuti abbandonati c’entrano piuttosto con la ...

F1 - Raikkonen sorpreso Dal circuito canadese : “l’impatto è stato scioccante - devo abituarmi in fretta” : Kimi Raikkonen ha analizzato le due sessioni di prove libere a Montreal, sottolineando di essere rimasto sorpreso dall’impatto avuto con il circuito canadese La Red Bull domina anche questo venerdì di prove, dopo quello di Monaco. A far la voce grossa questa volta non è Daniel Ricciardo, bensì Max Verstappen, che chiude davanti a tutti sia al mattino che al pomeriggio. Photo4 / LaPresse L’olandese fa segnare il miglior tempo della ...

Panchina Real Madrid - bomba Dalla Spagna : “patto Allegri-Juve - la richiesta del tecnico bianconero” : Panchina Real Madrid – L’addio al Real Madrid di Zidane è stato come un fulmine a ciel sereno, adesso i Blancos si sono messi alla ricerca del sostituto, nelle ultime ore importanti novità che arrivano direttamente dalla Spagna. Secondo quanto riporta As patto tra Allegri e la Juventus, in caso di chiamata da Madrid, i bianconeri non ostacolerebbero la partenza dell’allenatore. Una notizia molto importante che potrebbe portare ...

Violento impatto contro un'auto - sbalzato Dalla moto : muore a 21 anni : Non ce l'ha fatta il giovane motociclista rimasto coinvolto in un violentissimo impatto contro un'auto in prossimità di Colle Umberto . L'incidente è accaduto nella tarda mattinata di oggi, domenica ...

FAO : Dal 29 al 31 maggio un confronto sull’impatto dell’agricoltura sulla biodiversità e possibili soluzioni : Da martedì 29 a giovedì 31 maggio, esperti, esponenti governativi e policymakers si riuniranno presso la FAO per discutere soluzioni che permettano di migliorare la capacità del settore agricolo (inclusi il settore dell’allevamento, forestale, ittico e dell’acquacultura) di preservare la biodiversità delle specie e degli ecosistemi dai quali la vita umana dipende. La biodiversità del pianeta – intesa sia come diversità genetica a livello di ...

Balzo dell'utile di Mediobanca. "Bolloré via Dal patto? Nessun segnale" : MILANO - Vincent Bolloré ha riportato pesanti danni dalla sua campagna in Italia su Mediaset e Telecom, ma per il momento non sembra intenzionato a battere in ritirata dall'ex salotto finanziario che ...

Trump : “Via Dal patto nucleare. Sanzioni a chi aiuterà l’Iran” : L’Iran è il più grande sponsor mondiale del terrorismo, l’accordo nucleare non ha portato la pace e non garantisce che non costruisca la bomba, e perciò gli Usa lo abbandonano. Lo fanno nel modo più duro possibile, quella che gli analisti chiamano «opzione atomica». Infatti, anche le aziende europee verranno colpite dalle Sanzioni americane, se fir...

Cane precipita Dal palazzo e colpisce in pieno una donna. Le telecamere riprendono il violento impatto : Cina, Baiyun nel distretto di Guangzhou. Una donna sta passeggiando per strada quando un Cane che precipita da un palazzo vicino la colpisce in pieno sul collo, risparmiando una madre con il figlio in braccio che precedeva la vittima di pochi passi. Il terribile impatto farà perdere i sensi alla vittima che resterà inerme al suolo. La donna verrà trasportata d’urgenza in ospedale, dove è tutt’ora sotto cure mediche, mentre il Cane, nonostante ...

Salvini non può andare al governo con Di Maio, perché i Poteri transatlantici non vogliono i due da soli a Palazzo Chigi. Serve un'altra soluzione.

Accusato di omicidio straDale un 39enne : nell'impatto morto ex sindaco : BRINDISI - Un 39enne di Copertino, E.P., è stato arrestato in flagranza di reato dopo l'incidente nel quale ieri sera ha perso la vita l'ex sindaco di San Vito dei Normanni, Lorenzo Caiolo. L'accusa è ...