Dal dossier Ilva ad Alitalia la crisi non va in vacanza A rischio 180mila lavoratori

Grandi opere - Dal M5s toscano un dossier per Toninelli : “Stop a Tav e ampliamento dell’aeroporto”. Ma la Lega è a favore : Il passante della Tav di Firenze e l’ampliamento dell’aeroporto di Peretola non s’hanno da fare. Si potrebbe sintetizzare con questi due “no” il dossier che il Movimento 5 Stelle toscano consegnerà al ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli che ha ripetuto in queste ore che le Grandi opere “vanno valutate una per una secondo il parametro costi-benefici”. Così adesso il governo Conte potrebbe mettere nel mirino le due infrastrutture ...

Conte riparte Dal dossier di Gentiloni : «Dimostreremo che non siamo populisti», ha detto il premier, annunciando che «nessuno è contro l’euro» |

Conte parte Dal dossier di 33 pagine di Gentiloni : 'Non siamo marziani' : Sa di portarsi addosso un pregiudizio che ogni giorno i quotidiani di tutti il mondo sintetizzano in un semplice titolo: 'I populisti al governo'. E tenterà di cancellarlo , di dimostrare'che non ...

Conte parte Dal dossier di 33 pagine di Gentiloni : “Non siamo marziani” : Si comincia da una frana. L’avventura del professor Giuseppe Conte, presidente del Consiglio del governo pentaleghista, inizia dai comuni di Madesimo e Campodolcino, con la firma della delibera che stabilisce lo stato d’emergenza per l’aggravamento di una frana in provincia di Sondrio. Una formalità o poco più nel primo tradizionale consiglio dei m...

40 giorni di fuoco per il neoministro degli Esteri Moavero - Dal G7 in Canada al Consiglio europeo fino al dossier Iran : Il G7 in Canada l'8 e 9 di giugno. Il Consiglio europeo il 28 giugno. L'11 luglio il vertice Nato. La guerra dei dazi scatenata contro l'Unione europea (di cui l'Italia continua a far parte da socio fondatore) dal sovranista a stelle e strisce Donald Trump. dossier Iran e caos-Libia. Le richieste di Washington e quelle di Mosca. L''ordinaria amministrazione" non si addice alla Farnesina, alle prese con un'agenda fittissima d'impegni nei prossimi ...

Dall'Iva alla Tav - i dossier più urgenti per Paolo Savona candidato per il ministero dell'Economia : In linea di massima è possibile seguire la stessa procedura dei precedenti governi: quindi rivedere il quadro di entrate e uscite nell'ambito della Nota di aggiornamento al Documento di economia e ...

Russia - Mutko paga scanDalo doping : _perde dossier dello Sport : Roma, 18 mag. , askanews, Vitaly Mutko, al centro delle accuse di doping istituzionale contro la Russia, è stato rimosso da ogni incarico nel settore dello Sport nel nuovo governo annunciato oggi dal primo ministro Dmitry Medvedev. A Mutko è stato riservato un ruolo da vice primo ministro incaricato dell'Edilizia. Mutko, 59 anni, è stato …

Iva - Ilva - manovra e crisi azienDali I dossier caldi del prossimo governo : Dalla spada di Damocle dell'aumento dell'Iva alla possibile manovra bis (da 3-5 miliardi di euro), dalla vendita di Alitalia alle principali vertenze sul tavolo del Mise (Alcoa, Ilva, Embraco), fino alla partita delle nomine in scadenza. In attesa che si risolva l'enigma della formazione del nuovo governo, si allunga di giorno in giorno l'elenco dei dossier economici aperti che il futuro esecutivo si troverà a gestire. ...