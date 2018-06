“Da tre anni ospito migranti a casa mia a Treviso Se non accogliamo | torniamo alla

ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 giugno 2018) “Suonino le trombe per questo premio, speriamo che svegli gli animi. Non lo dico per me, ma per il segnale che abbiamo lanciato, qui, dall’Italia”. Il professor Antonio Silvio Calò, docente di storia e filosofia al Liceo Classico Canova di, è un uomo mite, schivo, e ha 57. Trefa, quando aprì la porta dipropria a sei extracomunitari non voleva quasi che lo si sapesse in giro. Per non diventare un caso, per non sembrare colui che si metteva in mostra sulla pelle degli extracomunitari richiedenti asilo, seppur aiutandoli. Ma adesso, dopo aver ricevuto una lettera del vicepresidente del Parlamento europeo, Sylvie Guillaume, invita tutti a festeggiare, perché gli è stato conferito il riconoscimento di “Cittadino europeo dell’anno”. Un segnale significativo, con una Unione Europea che non ha sempre aiutato l’Italia a sostenere l’arrivo massiccio di ...