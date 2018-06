Da Pompei alla Pianura Padana | viaggio nell’Italia che cambia

Guatemala come Pompei : intere città sepolte dalla cenere : Sale a 69 il bilancio, ancora provvisorio, delle vittime dell'eruzione del vulcano del Fuego, avvenuta domenica in Guatemala. I soldati e i vigili del fuoco stanno lavorando instancabilmente, per rintracciare i dispersi, che al momento del disastro si trovavano nei villaggi sul fianco della montagna.I feriti, per ora, risulterebbero 46, mentre più di un milione e 700 mila persone, che vivono nella regione, sono rimaste in vario modo coinvolte ...

Guatemala - oltre 60 morti per l’eruzione del Volcan de Fuego : “Interi villaggi seppelliti dalla cenere come a Pompei” – FOTO : La nube di gas, lapilli, blocchi di rocce e cenere a temperature superiori a 700 gradi sprigionatesi dal Volcan de Fuego ha trasformato il Guatemala in una nuova Pompei. Sono almeno 69 i morti, stando all’ultimo aggiornamento delle autorità, causati dall’eruzione: per oltre 50 di loro si procederà all’identificazione tramite dna, perché la lava ha sfigurato le vittime. Le immagini raccontano la distruzione attorno ...

Eruzione del vulcano - in Guatemala effetto Pompei : corpi sepolti dalla cenere : Sono al momento 69 i morti dell’Eruzione del vulcano del Fuego. Solo 17 cadaveri sono stati identificati: si procederà all’identificazione tramite dna

SELFIE DAVANTI ALLA DONNA INVESTITA DAL TRENO/ Da Piacenza a Pompei - quando una foto indigna i social : Piacenza, DONNA sotto TRENO: si fa un SELFIE con la ferita. foto, ragazzo si fotografava con la V di vittoria. E' accaduto lo scorso 26 maggio, Polfer obbliga il giovane a cancellare tutto(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 11:40:00 GMT)

Pompei - riemerge l'ultimo fuggiasco : morì travolto dalla lava del Vesuvio : Ha avuto in sorte una fine orribile e l'ha guardata in faccia, investito dalla furia bollente del Vesuvio che gli ha scagliato addosso, decapitandolo, un masso di 300 chili. A Pompei- documenta...

Eccezionale ritrovamento a Pompei - un fuggiasco travolto dalla lava : Il sito archeologico di Pompei non smette di restituire a distanza di secoli, ciò che purtroppo quel fatidico 79 d.C. la lava sommerse. La città riemersa grazie agli scavi fu interamente sepolta da una devastante eruzione del Vesuvio. La lava, i lapilli coprirono ogni cosa uccidendo milioni di persone colte nel pieno della loro vita quotidiana. Tutto si fermò, intatto nel tempo per ritornare alla luce grazie al lavoro dei tanti archeologi. Le ...

Scavi a Pompei : "trovato scheletro dell'ultimo fuggiasco"/ 1900 anni fa venne travolto dalla lava del Vesuvio : Scavi a Pompei: 'trovato lo scheletro dell'ultimo fuggiasco'. Era claudicante e si attardò nello scappare: clamorosa scoperta 1900 anni dopo.

Scavi a Pompei : “trovato scheletro dell’ultimo fuggiasco”/ 1900 anni fa venne travolto dalla lava del Vesuvio : Scavi a Pompei: "trovato lo scheletro dell'ultimo fuggiasco". Era claudicante e si attardò nello scappare: clamorsa scoperta 1900 anni dopo che la lava del Vesuvio lo investì(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 12:43:00 GMT)

Incredibile scoperta a Pompei : emerge l’uomo zoppo che sfuggiva alla lava del Vesuvio : Dagli scavi al Regio V un'altra Incredibile scoperta: i resti di un uomo di 35 anni con una tibia malata in fuga dall'eruzione che fu schiacciato da un masso di 300 chilogrammi. Dalle prossime analisi di laboratorio si avranno ulteriori notizie per poter ricostruirne con più certezza la storia.Continua a leggere

Pompei - riemerge l'ultimo fuggiasco : morì travolto dalla lava del Vesuvio : Ha avuto in sorte una fine orribile e l'ha guardata in faccia, investito dalla furia bollente del Vesuvio che gli ha scagliato addosso, decapitandolo, un masso di 300 chili. A Pompei- documenta in ...

Pompei - portato alla luce vicolo balconi : 16.27 A quasi duemila anni di distanza dalla eruzione del 79 d.C, Pompei continua a regalare tesori. Emergono edifici con tre grandi balconi in una zona della Regio V ora interessata dagli scavi. Su uno dei balconi anche le anfore del vino rovesciate, probabilmente messe ad asciugare al sole.Questo tipo di ritrovamento è una novità per questa zona di Pompei,per i colori originali intatti. I balconi verranno restaurati,inseriti in un percorso ...

Pompei - torna alla luce il vicolo dei balconi con i suoi colori - : I ritrovamenti hanno permesso di scoprire le intensità naturali delle pitture delle strutture seppellite dall'eruzione del Vesuvio del 79 d.C. Ora i balconi verranno restaurati e inseriti in un nuovo ...

Pompei - torna alla luce il vicolo dei balconi con i suoi colori : Pompei, torna alla luce il vicolo dei balconi con i suoi colori I ritrovamenti hanno permesso di scoprire le intensità naturali delle pitture delle strutture seppellite dall'eruzione del Vesuvio del 79 d.C. Ora i balconi verranno restaurati e inseriti in un nuovo percorso Parole chiave: ...

Pompei - dagli scavi torna alla luce il vicolo dei balconi : Un intero vicolo sommerso dai lapilli dell'eruzione con balconi decorativi delle abitazioni, in grado di resistere alla lava e a millenni sotto la cenere. Ci sono persino delle anfore lasciate sul balcone ad asciugare. I balconi verranno restaurati e inseriti in un nuovo percorso che collegherà la via di Nola con il vicolo delle Nozze d'Argento.Continua a leggere