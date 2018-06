Da 2 Broke Girls a The Neighborhood | Beth Behrs torna in tv al fianco di Max Greenfield

optimaitalia

: RT @adorvbucky: Ancora mi chiedo come abbiano fatto a cancellare 2 broke girls ma insomma - galactavia : RT @adorvbucky: Ancora mi chiedo come abbiano fatto a cancellare 2 broke girls ma insomma - harleyquinvzel : RT @adorvbucky: Ancora mi chiedo come abbiano fatto a cancellare 2 broke girls ma insomma - stringimimiley : RT @adorvbucky: Ancora mi chiedo come abbiano fatto a cancellare 2 broke girls ma insomma -

(Di martedì 12 giugno 2018) Siamo abituati a vederla in versione chic anche quando serve ai tavoli o si dedica ai suoi cupcake ma perè arrivato il momento di voltare pagina. L'ex star di 2è pronta are sul piccolo schermo e, ancora una volta, sulla rete che l'ha lanciata, la CBS.Per sei anni è stata l'amata Caroline Channing di 2ma adesso la bionda attrice americana è stata scelta come protagonista femminile aldi Maxe Cedric the Entertainer nella nuova serie comica The.Fin qui tutto normale se non fosse che la serie è ormai famosa per i suoi recasting visto che toccherà proprio asostituire Dreama Walker scelta per questo ruolo almeno nell'episodio pilota.Anche per il protagonista maschile, Dave, è successo lo stesso visto che proprio al protagonista di New Girl, Maxè toccato prendere il posto di Josh ...