Cucchi - ex moglie carabiniere : "Mi disse : quante gliene abbiamo date" : Cucchi, ex moglie carabiniere: "Mi disse: quante gliene abbiamo date" Anna Carino è stata sentita in aula come teste nel processo che vede imputati cinque carabinieri, tre dei quali accusati di omicidio preterintenzionale. In passato si era già detta pronta a testimoniare contro Raffaele D'Alessandro, l’ex ...

Cucchi : ex moglie cc - mi parlò pestaggio : ANSA, - ROMA, 12 GIU - "Mi disse che la notte dell'arresto Cucchi era stato pestato, aggiungendo: 'C'ero pure io, quante gliene abbiamo date'". Così Anna Carino, ex moglie di Raffaele D'Alessandro, ...

Cucchi : ex moglie cc - mi parlò pestaggio : ANSA, - ROMA, 12 GIU - "Mi disse che la notte dell'arresto Cucchi era stato pestato, aggiungendo: 'C'ero pure io, quante gliene abbiamo date'". Così Anna Carino, ex moglie di Raffaele D'Alessandro, ...

Processo Cucchi - l'ex moglie di un carabiniere imputato : "Mi disse : 'quante gliene abbiamo date" : "Mi disse che la notte dell'arresto Cucchi era stato pestato, aggiungendo: 'C'ero pure io, quante gliene abbiamo date". Lo ha detto Anna Carino, ex moglie di Raffaele D'Alessandro, uno dei carabinieri sotto Processo per la vicenda della morte di Stefano Cucchi, oggi in aula sentita come teste nel Processo che vede imputati cinque carabinieri, tre dei quali accusati di omicidio preterintenzionale.