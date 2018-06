Corea del Nord | denuclearizzazione | secondo gli esperti sarà un processo lungo 10 anni

TRUMP E KIM JONG-UN : ACCORDO USA-Corea del NORD/ Intesa storica o propaganda? I punti oscuri della firma : Singapore, l'incontro di pace fra Donald TRUMP e Kim JONG-UN sulla denuclearizzazione della Corea del NORD. Presidente Usa, "superati i problemi tra di noi" e invita dittatore a Casa Bianca(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 13:20:00 GMT)

Corea del Nord : il Giappone lancia satellite spia : L’Agenzia aerospaziale Giapponese e Mitsubishi hanno lanciato dal centro spaziale di Tanegashima un razzo H-2A che ha portato in orbita un satellite spia. Il satellite monitorerà le installazioni militari della Corea del Nord e sarà utilizzato anche per riprendere immagini delle aree del Giappone colpite da disastri naturali. L'articolo Corea del Nord: il Giappone lancia satellite spia sembra essere il primo su Meteo Web.

Usa-Corea del Nord - il testo integrale dell'accordo fra Trump e Kim : Quattro i punti fondamentali dellintesa firmata a Singapore dai due leader, dalla denuclearizzazione alla pace nella penisola

Amichevoli pre-Mondiali - Senegal-Corea del Sud 2-0 : Il Senegal ha battuto 2-0 la Corea del Sud nell’ultima amichevole disputata dalle due nazionali prima del Mondiale. Gli asiatici hanno così inanellato la quarta partita senza vittorie durante il cammino di avvicinamento al torneo iridato in Russia. Le due reti sono arrivare nella ripresa: la prima favorita da una deviazione del difensore Kim Young-gwon su tiro di Alfred N’Diaye, la seconda su rigore, trasformato da Moussa Konate. Il ...

Fra Trump e Kim storica stretta di manoIl presidente Usa : meglio del previstoIl leader nordCoreano : supereremo sfide : Il faccia a faccia è durato 45 minuti. Il presidente Usa: "Risolveremo lavorando insieme il grande problema del nucleare". Ma il leader nordcoreano ha eluso più volte la domanda in merito.

Fra Trump e Kim - storica stretta di manoIl presidente Usa : meglio del previstoIl leader nordCoreano : supereremo sfide : Il faccia a faccia è durato 45 minuti. Il presidente Usa: "Risolveremo lavorando insieme il grande problema del nucleare". Ma il leader nordcoreano ha eluso più volte la domanda in merito.

Incontro USA-Corea del Nord : Trump e Kim firmano documento - “la denuclearizzazione partirà molto velocemente” : Il presidente USA Donald Trump e il leader Nordcoreano Kim Jong-un, nell’ambito dello storico Incontro svoltosi nelle scorse ore hanno firmato un “documento completo“, come definito dallo stesso tycoon, che ha poi annunciato una conferenza stampa per le 14.30 (ora locale). “Siamo onorati” di firmare questo documento, ha detto Trump, ed il processo di denuclearizzazione della Corea del Nord inizierà “molto ...

Kim-Trump - storica stretta di mano : Corea del Nord e Usa si parlano a Singapore : Singapore -stretta di mano a Singapore tra i due grandi nemici Usa e Corea del Nord: i presidenti Kim e Trump restano a colloquo per un'ora. La diplomazia per battere l'escalation nucleare...

Successo per il vertice Trump-Kim : la storica stretta di mano fra Usa e Corea del Nord : “Molto, molto bene”. Così ha risposto il presidente Trump ai giornalisti che gli chiedevano come era andato il suo incontro con il leader nordCoreano Kim, subito dopo il loro primo colloquio faccia a faccia. Kim invece ha solo sorriso, senza commentare, quando gli hanno chiesto se era pronto a eliminare le sue armi atomiche....

Kim-Trump - storica stretta di mano : Corea del Nord e Usa si parlano a Singapore : Singapore -stretta di mano a Singapore tra i due grandi nemici Usa e Corea del Nord: i presidento Kim e Trump restano a colloquo per un'ora. La diplomazia per battere l'escalation nucleare...

Robot e intelligenza artificiale : Germania - Corea del Sud e Singapore guidano la transizione : Quali sono i Paesi più preparati ad accogliere – e gestire – i Robot mossi dall’intelligenza artificiale? Quelli, insomma, in cui l’impatto dell’automazione sarà meno drammatico per la forza lavoro tradizionale. Il che, in altre parole, significa aver messo in campo per tempo strategie adeguate alla riqualificazione di quella stessa forza lavoro. Secondo un rapporto firmato da Abb e dall’Economist Intelligence Unit al vertice della particolare ...

Trump e Kim - faccia a faccia di 45 minuti per sancire la fine della guerra di Corea : Donald Trump e Kim Jong Un "stanno cercando di interrompere il ciclo pericoloso che ha creato tanta preoccupazione lo scorso anno. Come ho scritto ad entrambi i leader lo scorso mese la strada che li attende...

Cosa vuol dire “denuclearizzare” la Corea del Nord? : È uno dei temi più importanti di cui discuteranno Donald Trump e Kim Jong-un, ma implica uno sforzo enorme e significa cose diverse a Washington e Pyongyang The post Cosa vuol dire “denuclearizzare” la Corea del Nord? appeared first on Il Post.

DIRETTA / Corea del Sud Senegal (risultato live 0-1) streaming video e tv : vantaqgio per i Leoni della Teranga : DIRETTA Corea del sud Senegal: info streaming video e tv dell'amichevole prevista questo pomeriggio in Austria. Ultimo test match prima dei Mondiali 2018.(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 16:44:00 GMT)