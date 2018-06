Contro le zanzare basta mulinare le braccia | ma solo se possono pungere qualcun altro

Foschi : gabbiani Contro rifiuti - pecore Contro erba - gechi Contro zanzare : Foschi: continuano prese in giro Giunta Raggi Roma – Di seguito la nota di Enzo Foschi, Vicesegretario del Pd Lazio. “Continuano le prese in giro della Giunta Raggi nei confronti dei romani. Oggi è la volta delle pecore e delle capre da utilizzare nei parchi e nelle ville della Capitale. Per contrastare il ‘fenomeno dell’erba alta’. Addio quindi a giardinieri e tagliaerba, come esistono in tutte le città del mondo! ...