Contro il Cardinal Ravasi

Claudia Cardinale - "la ragazza della valigia" ha perso il bagaglio/ "Sono inc... nera" : ira Contro Air France : Claudia Cardinale, la ragazza ha perso la valigia: disavventura per la grande attrice italiana, presentata denuncia con Air France, "sono inc... nera"(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 17:52:00 GMT)