Conte vede i ministri economici  Dossier Italia ed Europa sul tavolo

Migranti - Salvini chiude porti e sfida Malta. Conte invia motovedette : Migranti, Salvini chiude porti e sfida Malta. Conte invia motovedette Il ministro dell'Interno ha chiesto a Malta che la Aquarius con 629 persone a bordo approdi a La Valletta. Secca la replica: "Non siamo l'autorità di coordinamento". Il premier italiano invia medici sulla nave. Soccorritore a Sky TG24: attendiamo ...

Migranti - Salvini chiude porti e sfida Malta. Conte invia motovedette | : Il ministro dell'Interno ha chiesto a Malta che l'imbarcazione con 629 persone a bordo approdi a La Valletta: "Iniziamo a dire no". Secca la replica: "Non siamo l'autorità di coordinamento". Unhcr: "...

G7 - esordio difficile per Conte Dazi - summit a rischio rottura Trump : via prima per vedere Kim : Non è un esordio internazionale semplice quello che da oggi attende il premier Giuseppe Conte al G7 di Charlevoix, in Canada. Catapultato in una sola settimana dalle aule dell'universita' di Firenze al tavolo dei leader mondiali, il presidente del consiglio avra' gli occhi puntati su di lui per l'etichetta di essere premier di un governo euro-scettico Segui su affaritaliani.it

Giuseppe Conte - la cannonata a Raffaele Cantone : 'Rivedere le funzioni dell'Autorità nazionale anti-corruzione' : C'è un passaggio del discorso del premier Giuseppe Conte per la fiducia alla Camera che è passato in secondo piano e solo la Repubblica lo sottolinea con un certo rilievo. Il presidente del Consiglio, ...

**Imprese : Conte - rivedere legge fallimentare - no mere sanzioni** : Roma, 5 giu. (AdnKronos) – “Promuoveremo una disciplina che riveda integralmente la tradizionale legge fallimentare, nel segno di un approccio ben più ampio, che abbandonando una logica meramente sanzionatoria, valga a disciplinare e definire, in modo organico, il fenomeno della cosiddetta ‘crisi di impresa”. Così il premier Giuseppe Conte. L'articolo **Imprese: Conte, rivedere legge fallimentare, no mere sanzioni** ...

Governo : Conte vede Moavero Milanesi in vista G7 Canada : Roma, 4 giu. (AdnKronos) – Incontro, questa mattina a Palazzo Chigi, tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi. Il confronto tra il premier e il responsabile della Farnesina è avvenuto anche in vista del prossimo appuntamento internazionale ormai alle porte: il G7 in Canada venerdì e sabato prossimi. L'articolo Governo: Conte vede Moavero Milanesi in vista G7 Canada sembra essere il ...

Governo : Conte vede Moavero Milanesi in vista G7 Canada : Roma, 4 giu. (AdnKronos) – Incontro, questa mattina a Palazzo Chigi, tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi. Il confronto tra il premier e il responsabile della Farnesina è avvenuto anche in vista del prossimo appuntamento internazionale ormai alle porte: il G7 in Canada venerdì e sabato prossimi. L'articolo Governo: Conte vede Moavero Milanesi in vista G7 Canada sembra essere il ...

Salvini a Roma per vedere Di Maio - atteso al vertice anche Conte : Il leader della Lega Matteo Salvini è arrivato a Montecitorio, dopo essere rientrato di corsa a Roma da Milano con un volo Alitalia. Il leader della lega ha annullato tutti gli impegni...

Salvini a Roma per vedere Di Maio - atteso al vertice anche Conte : Il leader della Lega Matteo Salvini è arrivato a Montecitorio, dopo essere rientrato di corsa a Roma da Milano con un volo Alitalia. Il leader della lega ha annullato tutti gli impegni...

Governo - scontro su Savona. Salvini 'Al Tesoro mai un amico di Berlino'. Conte vede Giansanti - candidato agli Esteri : ... 'Ha tutto il diritto costituzionale di voler concordare alcuni ministri con il presidente del Consiglio incaricato - ha scritto l'esponente M5s - ma porre veti sul ministro dell'Economia, malgrado ...

Berlusconi prevede il flop "Conte non andrà lontano" : Un modo gentile per sottolineare al neofita che serve tanta esperienza per comportarsi bene sullo scenario dell'Europa e del mondo. La raccomandazione di Berlusconi a Conte ha riguardato anche i toni,...

Il premier incaricato vede Visco. Poi il vertice con Salvini e di Maio. 'Noi compatti. Sui nomi decide Conte' : La giornata politica è stata molto intensa per Conte che questa mattina ha fatto il punto sulla situazione economica con il governatore della Banca d'Italia. Il leader pentastellato assicura la compattezza della ...

Conte vede Mattarella - non definiti tempi per ministri : Roma, 25 mag. , askanews, Il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte ha incontrato questo pomeriggio al Quirinale il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per riferirgli sugli ...

Conte vede Di Maio e Salvini - poi al Colle «Incontro informale con Mattarella» : Il premier incaricato ha incontrato prima Visco, poi i leader di M5S e Lega. Ora è al Quirinale ma «solo per fare il punto della situazione». Spread a 215, Piazza Affari chiude a -1,54