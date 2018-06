Conte non accetta lezioni da Macron | annullata la visita a Parigi

Aquarius - Salvini : “Con Conte e Di Maio perfetta sintonia. Macron? Parigi si doveva prendere 9mila persone - non 600” : Sulla linea per la gestione dei flussi migratori “c’è perfetta sintonia” nel governo e in particolare con Giuseppe Conte e Luigi Di Maio. Lo assicura il ministro dell’Interno Matteo Salvini che aggiunge che “sui migranti si tratta di buonsenso non di linea dura”. Il capo del Viminale, intervistato da Lilli Gruber a Otto e mezzo, ha ribadito la linea: “Delle navi ong non ce n’è una italiana. Non si ...

Migranti : Toninelli - non annullerei vertice cn Macron - ma decide Conte : Roma, 12 giu. (AdnKronos) – Annullare il vertice Italia-Francia? Ma questa è una decisione del presidente del Consiglio, Conte. Io non lo annullerei". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, a Matrix su radio 105.

"Non accetto lezioni ipocrite". Conte pronto ad annullare la visita a Parigi : Tutti a puntare il dito contro l'Italia. Soprattutto chi non ha titoli per farlo. Emmanuel Macron ci definisce "vomitevoli, cinici e irresponsabili", mentre il ministro della Giustizia spagnolo, Dolores Delgado, arriva a darci dei delinquenti ventilando rischi di "responsabilità penali internazionali" per aver chiuso i porti alla nave della ong Sos Mediterranee. Un'invasione di campo senza precedenti che arriva da due Paesi, la Francia e la ...

La signora terremotata a Conte : “Non viene nessuno da noi”. E lui dopo un invito a pranzo (rifiutato) visita la sua casetta : Durante la sua visita ai comuni del centro Italia del centro Italia, il premier Giuseppe Conte ha incontrato anche la signora Mirella, una anziana terremotata ospitata in una delle casette provvisorie. La signora appena visto Conte circondato dal suo entourage e dai cronisti ha urlato, attirando la sua attenzione. Ne sono nati un siparietto e un invito a pranzo (rifiutato dalla signora: “Ho già mangiato”), conclusi con la visita del ...

Per Conte il primo bagno di realtà. Va dai terremotati e non fa promesse : È il suo primo bagno nella realtà. Sulla strada che porta ad Amatrice, davanti agli occhi del premier Giuseppe Conte, appare questa scritta su un cartello giallo: "Non dimentichi ciò che vede. Ridateci la dignità". Il presidente del Consiglio arriva nel borgo del centro Italia distrutto dal terremoto del 24 agosto 2016, ha scelto questo luogo simbolo per la sua prima uscita pubblica. Niente annunci roboanti: "Non ...

Migranti - Aquarius in Spagna : Conte "grazie per solidarietà"/ Ultime notizie : Di Maio - "non c'era emergenza" : Migranti, Aquarius in Spagna. Premier Giuseppe Conte: "grazie per solidarietà". Il vice Luigi Di Maio spiega: "non c'era emergenza". Maurizio Martina del Pd attacca.

Treviso : segretario Pd - Conte non disperda quanto fatto da Manildo (2) : (AdnKronos) - "Continueremo a lavorare con le persone sulle idee e le proposte condivise, in questa importante fase ricostituente del Pd che abbiamo già avviato a Treviso, perché credo fortemente che sia la strada giusta per creare coesione ed entusiasmo e ritrovare sintonia con la gente, con i biso

Treviso : segretario Pd - Conte non disperda quanto fatto da Manildo : Treviso,11 giu. (AdnKronos) – “Mario Conte vince e diventa Sindaco di Treviso. Giovanni Manildo consegna ai trevigiani una città migliore di come l’aveva ereditata cinque anni fa. Ora alla Lega spetta la grande responsabilità di non disperdere questo patrimonio costruito con il coraggio e la passione di Giovanni e della sua squadra”. Così Giovanni Zorzi, segretario Provinciale del Partito Democratico a Treviso riconosce ...

Conte ad Amatrice : "Non siete soli" : 17.00 "Non facciamo promesse altisonanti ma garantiamo la presenza del governo". Così il premier Conte in visita alle zone del Centro Italia colpite dal sisma del 2016. "Sono qui perchè mi sembrava doveroso, un gesto di solidarietà nei confronti di persone che hanno sofferto tanto, di territori che sono stati distrutti", ha detto ad Amatrice,dove ha deposto una corona di fiori al memoriale delle vittime. Pranzo nella palestra di Accumuli poi ...

Pirozzi : fiducia in Conte - non c’è più tempo per Amatrice : Pirozzi: speriamo che suo governo duri Roma – Di seguito le parole del consigliere regionale e presidente della XII Commissione del Consiglio regionale del Lazio, Sergio Pirozzi. “Giuseppe Conte è il terzo presidente del Consiglio in due anni a visitare le nostre terre. Speriamo che il suo governo duri perché noi abbiamo bisogno di continuità. Oggi ci ha garantito cose concrete, e mi fa piacere perché è solo così che possono ...

Conte ad Amatrice : "Non sentitevi abbandonati" : "Oggi vi deluderò: non ho dichiarazioni altisonanti né promesse mirabolanti. Non sono qui per parlare d'altro, ma per evitare che le persone si sentano abbandonate ". Così il presidente del Consiglio ...

Sisma - Conte visita Amatrice : “Qui per evitare che le persone si sentano abbandonate. Non ho promesse mirabolanti” : “Oggi vi deluderò: non ho dichiarazioni altisonanti né promesse mirabolanti. Non sono qui per parlare d’altro, ma per evitare che le persone si sentano abbandonate”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ai giornalisti nel corso della sua visita ad Amatrice. Arrivato nella cittadina laziale e accolto dal sindaco facente funzioni Filippo Palombini, il premier, dopo aver fatto una breve sosta alla chiesa di S. ...