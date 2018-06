Consigliere economico Larry Kudlow in ospedale dopo infarto

Usa : Consigliere economico Kudlow ricoverato per attacco cuore : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Usa - sta bene Consigliere economico : 04.09 Il consigliere economico della Casa Bianca, Larry Kudlow, che ha avuto un attacco di cuore, "è in buone condizioni" e "sta bene ". Lo ha riferito la portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders, dopo che il presidente Donald Trump ne aveva rivelato il malore via Twitter.

Governo - all’Economia il Consigliere economico di Brunetta Giovanni Tria. Critico della Germania ma fan del cambiamento condiviso : A Bruxelles hanno poco da festeggiare. Sarà anche scampato il “pericolo” dell’arrivo al Tesoro dell’euroscettico Paolo Savona. Ma la prospettiva dell’incarico all’economista romano Giovanni Tria promette di aprire in Europa un nuovo fronte di battaglia fra le “cicale del Sud” e le “formiche del Nord”. Classe 1948, il futuro inquilino di via XX Settembre è un laureato in giurisprudenza che, per pensiero e scritti, è ...