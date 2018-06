Conoscere il mare per amarlo e rispettarlo

meteoweb.eu

(Di martedì 12 giugno 2018) Valori, propositi e ambizioni scandiscono il dialogo sul futuro del Centro Velico Caprera, la più importante scuola di vela del Mediterraneo. In occasione dell’incontro “il, per”, tenutosi oggi alla Triennale di Milano, il Centro Velico Caprera invita a riflettere sull’importanza della conoscenza dell’ambiente in cui navighiamo, sul rispetto che bisogna averne, sul ruolo del singolo individuo e della collettività come punti cardine per costruire una cultura sostenibile. Con questo appuntamento, il Centro Velico Caprera rinnova il proprio impegno nei confronti dell’uomo e dell’ambiente, proponendo un innovativo approccio culturale che sia in grado di preservare lo straordinario territorio in cui è inserito, l’Arcipelago di La Maddalena, e valorizzare una collettività sempre più ampia e non necessariamente esperta di arte marinara. Nella convinzione ...