Con Salvini l' Italia rischia un doppio isolamento

Aquarius - Salvini Continua a indovinarle tutte : Salvini non ha messo in pericolo nessuna vita: ha rischiato, non tutto ma molto sì. E ha vinto, politicamente, su tutta la linea. Se non ci fosse stata la Spagna, ci sarebbe stato lui. Salvini ha scelto una nave con cui poteva rischiare: assai cinico, ma lecito (dal suo punto di vista). L’Aquarius non è una bagnarola, tutto era monitorato e Salvini ha atteso che qualcuno si facesse avanti per farla attraccare. Se non si fosse mosso nessuno, ...

Migranti - Toninelli 'Condivisione totale nel governo su soluzioni'. Socialisti Ue 'Salvini è un poveretto' : La prima mossa 'è politica. In Italia il business dell'immigrazione non è più tale. Sembrava tutto normale: oggi si sa che le cose possono cambiare: basta a chi diceva che con l'immigrazione si ...

Aquarius - Salvini : “Le parole di Ravasi? Io coerente Con il Vangelo. Il rosario su cui ho giurato lo porto sempre Con me” : “Le parole via Twitter del cardinal Ravasi? Credo di essere coerente con il Vangelo, il rosario su cui ho giurato lo porto sempre con me. In Italia non c’è il Bengodi, non pretendo di dare lezioni a nessuno, ma penso che oggi abbiamo fatto qualcosa di bello”. Così Matteo Salvini, replicando a chi gli chiedeva del tweet del cardinale e presidente del Pontificio Consiglio della Cultura (“Ero straniero e non mi avete ...

Valencia : accoglieremo la nave AquariusConte : "Grazie Spagna" - Salvini "esulta" : Il primo ministro socialista Pedro Sanchez ha annunciato che permetterà alla nave Aquarius di attraccare a Valencia. Conte: "Non posso che ringraziare le autorità spagnole per aver raccolto l'invito". Il ministro dell'Interno twitta: "Vittoria. 629 immigrati in Spagna. Primo obiettivo raggiunto".

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Aquarius non va a Valencia? Il maltempo Contrasta Salvini (12 giugno) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: salta l'approdo della nave Aquarius, con 629 migranti a bordo, a Valencia. Basket, Trento porta la serie Scudetto sul 2-2 (12 giugno 2018)(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 05:55:00 GMT)

Amici 2018 - la Conferenza stampa post finale in diretta. Maria De Filippi : “La diretta ora è necessaria. Salvini? Abbastanza geniale nella comunicazione” : Amici, conferenza stampa Si é chiuso il sipario sulla diciassettesima edizione di Amici. E a pochi minuti dall’incoronazione di Irama, é tempo di tirare i bilanci definitivi. Dagli studi Elios, DavideMaggio.it seguirà in tempo reale la conferenza stampa post finale del talent show di Canale 5. Presenti, tra gli altri, Maria De Filippi e il vincitore. Amici 2018 – la conferenza stampa post finale in diretta Ore 1.08 – ...

Pio e Amedeo ad Amici 17 : dalla pistola per Giulia Michelini ai messaggi a Salvini e il bacio Con Maria : Sono stati minuti tutti da ridere quelli in compagnia di Pio e Amedeo ad Amici 17. Il duo pugliese ha deciso di non cambiare niente di sé, nemmeno in prima serata, a parte il vestito. Messi da parte zoccoli e pellicce, Pio e Amedeo ad Amici 17 non hanno fatto mancare una serie di battute dirette al neo Ministro degli Interni, Matteo Salvini, travolto delle polemiche nelle scorse ore per via del caso Aquarius e del no allo sbarco di ...

Salvini vince il primo round. Tre Condizioni perché non diventi un boomerang : Ebbene in molti di quei Paesi sono al governo partiti alleati della Lega, quindi servirà una robusta concertazione politica per evitare che il cerino resti sempre in mano all'Italia, passato Il ...

Caso Aquarius - Saviano Contro Matteo Salvini : “Lui e Toninelli si comportano da banditi” : Roberto Saviano commenta ai microfoni di Fanpage.it la vicenda che ha visto protagonista nelle ultime ore la nave Aquarius di Medici senza Frontiere con a bordo più di 600 migranti costretti in mare in seguito alla decisione del governo italiano di chiudere i propri porti: "Comportamento da banditi. Tutto ciò che vi raccontano sull'Europa e l'immigrazione è una grande bugia. Vi spiego perché".Continua a leggere

La sinistra grillina Contro Giggino. 'Esulta pure - ma ha vinto Salvini' : Roma. Che non basti il lieto fine a dissipare la tensione accumulata per un'intera giornata lo dimostrano i messaggi che, nel tardo pomeriggio, alcuni dei parlamentari più fedeli alla linea dettata ...

Salvini : "Io coerente Con il Vangelo" : "L'obiettivo ultimo è arrivare a ridurre le partenze e ad avere il nord del continente africano come Paese di accoglienza e di selezione fra i rifugiati veri, che in Italia non sono più del 10%, e i ...

Aquarius resetta tutto : la politica dei fatti di Salvini - che va in Libia a fine mese - annulla anche i propositi M5s di riforma di Dublino al Consiglio europeo - di A. : Conte ci spera, ma il ministro degli Interni brucia le tappe chiudendo i porti: 'Alzare la voce paga'

