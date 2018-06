Comprimere PDF senza perdere qualità

chimerarevo

(Di martedì 12 giugno 2018) Spesso si potrebbe avere la necessità diPDFper avere un file meno pesante, e quindi più “portatile” se dovete ad esempio inviarlo per email perché spesso i file di grandi dimensioni mettono in crisi le connessioni Internet con tempi di caricamenti inaccettabili. In questa guida vi forniremo alcuni strumenti utili peri PDF e sarete liberi di scegliere quello a voi più comodo e congeniale a seconda del dispositivo con il quale state leggendo questo articolo! Infatti se state utilizzando un PC potrete utilizzare degli utilissimi software (che consentono un grado più elevato di personalizzazione), mentre se siete da smartphone o tablet potrete usare dei comodissimi servizi online. Indice dei contenutiPDF da PCPDF onlinePDF da PC Utilizzando un PC avete la possibilità di installare dei tool ...