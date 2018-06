Come passare le foto da Android a iPhone

Come Bypassare tutti i link Shortener su Chrome e Firefox : Come Bypassare tutti i link Shortener che richiedono un’azione. link accorciati con pubblicità, vediamo Come aggirarli facilmente con Universal Bypass, estensione per Firefox e Chrome Aggirare pubblicità URL Shortener e domande obbligatorie Universal Bypass è un’estensione per i browser Firefox e Google Chrome che permette di saltare le pagine pubblicitarie nascoste in pratica in tutti […]

Come passare a Iliad : dove acquistare la SIM - come attivarla e ricaricare : Dal 29 maggio Iliad è il nuovo quarto attore del mercato della telefonia mobile operante in Italia. Vediamo come passare a Iliad, dove acquistare la SIM, quali sono i costi da sostenere e l’unica tariffa attivabile, infine, come attivare la nuova SIM. come passare a Iliad: la tariffa Al momento esiste una sola tariffa attivabile con il nuovo operatore di telefonia mobile del mercato italiano. A 6€ al mese si hanno a disposizione chiamate ...

Come passare a ILIAD : Dopo la presentazione del nuovo operatore mobile che è appena atterrato sul suolo italiano, sono davvero tantissimi gli utenti che sono rimasti favorevolmente colpiti dall’offerta presentata e stanno già cercando di capire Come passare a ILIAD. Si tratta di una svolta davvero importante per la telefonia nel nostro paese, che vede per la prima volta un provider “attaccare” direttamente i colossi storici Come TIM e Vodafone. Ciò ...

WhatsApp - un bug lascia passare i messaggi anche dei contatti bloccati. Ecco Come risolvere : WhatsApp: un bug lascia passare i messaggi dei contatti sbagliati WhatsApp, un bug lascia passare i messaggi anche dei contatti bloccati. Ecco come risolvere WhatsApp ha lanciato il nuovo update 2.18.

GRATIS IN CROCIERA/ Come fare per passare un giorno a bordo della Crown Princess : GRATIS in CROCIERA per un giorno, Come fare per passare alcune ore a bordo della nave Crown Princess, facente parte della flotta di Princess Cruises a Civitavecchia(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 11:04:00 GMT)

Come passare a Tim da Tre e avere chiamate illimitate e 30GB : Come passare a Tim da Tre e ottenere chiamate illimitate e 30GB in 4G per sempre a 10,82€ al mese. Nessun trucco o inganno, se sei cliente 3 Italia e ti rechi un negozio Tim aderente all’iniziativa puoi richiedere l’attivazione di Tim Special Top GO che prevede 3GB. E gli altri 27GB? Come passare a Tim da Tre e ottenere chiamate illimitate e 30GB Per passare a Tim da Tre recati presso il centro Tim più vicino e richiedi di attivare ...