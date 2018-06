Come formattare Xiaomi

Come formattare Hard Disk esterno non riconosciuto : Collegare al PC il proprio Hard Disk e vedere che non viene riconosciuto o che restituisce un errore è alquanto spiacevole. Scollegare e ricollegare il dispositivo questa volta non ha funzionato ed è necessario agire diversamente. In questa guida si analizzano i modi migliori per formattare l’HDD ripristinandone la funzionalità. Attenzione: la formattazione è una procedura semplice ma delicata. Questa, infatti, comporterà la ...