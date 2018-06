: #News #Colle:rompere catene sfruttamento bimbi - CyberNewsH24 : #News #Colle:rompere catene sfruttamento bimbi - TelevideoRai101 : Colle:rompere catene sfruttamento bimbi -

Dal presidente Mattarella un messaggio nella Giornata mondiale contro lodel lavoro minorile. "Troppo spesso -dice- i minori sono sfruttati in occupazioni pericolose o condizioni lavorative non sicure"e "Europa e Italia non sono esenti"."Più facile"che un bimbo "si trovi imbrigliato nelle reti dello, soprattutto se lasciato solo". "Siamo tutti chiamati a spezzare questecontro ogni tipo di abuso",consapevoli del bisogno che"soprattutto i giovani devono poter sviluppare le loro capacità".(Di martedì 12 giugno 2018)