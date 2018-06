Cine Comic Fest 2018 | Zerocalcare firma il manifesto | Gabriele Salvatores ospite d' onore

Cine&COMIC FEST 2 - A Genova dal 4 luglio : CINE&COMIC FEST fa parte della rassegna Genova Porto Antico EstateSpettacolo, l'appuntamento che da ormai vent'anni anima le serate dell'estate genovese con concerti, spettacoli, teatro e adesso ...

“Veni - vidi - risi” : una nuova casa per la comicità italiana a cura di Stefano SarCinelli : Dal 21 giugno in libreria debutta "Veni, vidi, risi", nuova collana di testi comici pubblicati da Edizioni Ultra, curata dall'attore e scrittore Stefano Sarcinelli. Fra teatro e televisione, cinema e Web, la storia e futuro, un’esplorazione entusiasmante ed esilarante del mondo variegato dell’umorismo.Continua a leggere

Eroi e supereroi : i Cinecomic Marvel e DC del 2019 : A metà del 2018, il calendario dei cinecomic a base di Eroi, supereori e antiEroi è già chiaro: dopo Black Panther, Avengers: Infinity War, Deadpool 2, non resta che aspettare Ant-Man and the Wasp (in uscita il 14 agosto), dal momento che l’uscita di Aquaman è stata posticipata. cinecomics Marvel del 2019 Silver & Black – data uscita: 8 febbraio 2019 (USA) Dopo Venom,il secondo spinoff dell’universo di Spider-Man, sarà tutto ...

... con il nostro protagonista che fa un elenco esteso di tutte le cose necessarie per sconfiggere il villain della situazione e salvare il mondo. Insomma, mica male, non trovate anche voi? Il ...

Chissà, magari il cineasta riuscirà davvero a trovargli un ruolo, voi che dite? In fondo, Serkis non è certamente estraneo al mondo dei cinecomic, dato che ha già interpretato i panni del villain ...

Al Cinema “Malati di sesso” una irresistibile avventura romanti-comica in bilico tra umanità e ironia : Dal 7 giugno arriva nelle sale italiane “Malati di sesso” una irresistibile avventura romanti-comica in bilico tra umanità e ironia prodotta da Roberto Capua per Action Bran. Il ritratto candido e irriverente di una generazione e dei suoi “amori difficili”. Il film girato tra Roma e Parigi ha toccato anche la Puglia, Valle D’Aosta, fino alla meravigliosa cima del Monte Bianco. Il film, tratto da una sceneggiatura scritta dallo stesso ...

In compenso, la villain della situazione è Ghost , che ha il potere di "smaterializzare" il proprio corpo ed è assolutamente intenzionata a conquistare il mondo. A fermarla, oltre a Scott Lang, sarà ...

Le chiome fluenti delle supereroine nei Cinecomic sono sessiste? : Possono la chioma fluente di Wonder Woman o quella di Gamora rappresentare il simbolo di una certa forma di sessismo nel mondo dei cinecomic e dei fumetti? Secondo questo articolo di Racked, probabilmente sì, perché una coda di cavallo è senza dubbio molto più pratica quando devi picchiarti in cima a un palazzo con una creatura arrivata da chissà quale dimensione. Prima di rispondere a questa tesi però, facciamo qualche passo indietro. I ...

Robert Downey Jr. : 'I Cinecomic ci mostrano come dovrebbe essere il mondo' : Sono metafore di come dovrebbe essere il nostro mondo o di come potrebbe essere in futuro, se lottiamo per ottenere quel risultato ". Home News Robert Downey Jr.: "I cinecomic ci mostrano come...

Il regista ha poi ammesso che le sue parole in relazione ai cinecomic potrebbero essere in ogni caso non troppo 'attendibili', in quanto la sua conoscenza di questo mondo per com'è allo stato attuale ...

Tante le notizie sul mondo del cinema arrivate nel corso dello scorso anno, ma la più esplosiva di tutte, escludendo i casi scatenati dallo scandalo Harvey Weinstein, riguarda certamente l'acquisizione della 21st Century ...

Non vediamo l'ora di vedere quali tipi di innovazioni ci porterà nell'introdurre Blackhawk agli spettatori cinematografici di tutto il mondo» . Insomma, che artista prolifico e inarrestabile, Steven ...