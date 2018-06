Ciclismo | il Team Colpack diventerà Continental nel 2019! La formazione italiana farà il

oasport

(Di martedì 12 giugno 2018) Arriva una buona notizia per ilitaliano: ilnel 2019una squadra Continetal. Questo significa che dalla prossima stagione ladi Giuseppe Colleoniil salto di categoria e dall’attuale livello Under 23 passerà tra i professionisti. Un risultato importante per il nostro movimento, che potrà così avere una squadra in più a rappresentarlo nelle grandi corse e sarà quindi un’ulteriore spinta per far crescere i giovani talenti italiani. Laè diventata negli ultimi anni il faro del vivaio azzurro, come sta dimostrando anche al Giro Under 23, dove il loro portacolori Alessandro Covi è attualmente l’unico corridore italiano nella top 10 della generale. Da questa squadra sono poi usciti grandi talenti come Filippo Ganna e Simone Consonni. Queste le parole del presidente Colleoni: “Il prossimo anno lasciamo la categoria Under 23 e faremo un ...