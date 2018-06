Ciclismo - Campionati Italiani 2018 : saltano le prove a cronometro! Non c’è la sede - rinvio a luglio? : Gravi problemi organizzativi per i Campionati Italiani 2018 di Ciclismo. Le prove a cronometro maschile e femminile, che si sarebbero dovute svolgere a fine giugno, sono state rinviate per mancanza di una sede. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, non si sono trovati degli organizzatori disponibili ad ospitare le gare e l’unica opzione sul piatto, quella di Feltre, è saltata nelle ultime ore. Una situazione davvero spiacevole per tutto il ...

Ciclismo - Campionati Italiani 2018 : il percorso della prova in linea al maschile in quel di Darfo Boario Terme : Siamo in pieno clima Giro d’Italia, con la Corsa Rosa numero 101 che è nella sua seconda settimana, pronta ad assegnare il Trofeo Senza Fine. Si inizia a pensare però anche agli obiettivi estivi: come di consueto il primo, sul finale del mese di giugno, è la maglia tricolore. Il prossimo 30 giugno si disputerà infatti a Darfo Boario Terme il Campionato Italiano di Ciclismo per quanto riguarda la prova in linea al maschile: andiamo a ...

Ciclismo : Montichiari sarà la città per i Campionati Europei Pista Juniores e Under 23 : L’UEC ha deciso che la città di Montichiari ospiterà i Campionati Europei Pista Juniores e Under 23, in programma dal 21 al 26 agosto Si svolgeranno in Italia, al Velodromo di Montichiari, i Campionati Europei Pista Juniores e Under 23, dal 21 al 26 agosto, subito dopo i mondiali Juniores previsti dal 12 al 18 agosto ad Aigle, in Svizzera. Lo ha deciso l’UEC nei giorni scorsi, accogliendo la proposta dell’Italia. “Non c’erano altre ...