Ci sono tre strani oggetti nel centro della Via lattea

Storica stretta di mano tra Trump e Kim Jong-un : ci sono state delle difficoltà “ma le abbiamo superate” : Storica stretta di mano tra il presidente Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un a Singapore, sull’isola di Sentosa. Ci sono state delle difficoltà “ma le abbiamo superate tutte e oggi siamo qui“, ha dichiarato Kim. Il vertice è iniziato alle nove del mattino, le 3 di notte in Italia, nell’hotel Capella, dove sono state issate una vicina all’altra, le bandiere dei due Paesi. La stretta di mano è durata ...

Tremate - le extension sono tornate : Tremate: le extension sono tornate. A distanza di qualche anno dal grande boom dell’accrescimento-infoltimento immediato di capelli, sogno segreto di ogni donna che non è mai riuscita a provare l’ebbrezza di una chioma alla Rapunzel, le magiche ciocche sembrano essere tornate alla ribalta. Perché, se a fianco delle affezionate da sempre, come Kim Kardashian o Beyoncé, ci si mettono pure le icone fashion del momento, modello di riferimento per ...

Robert De Niro insulta Trump/ Video - Tony Awards : “Se dovesse entrare nel mio ristorante mentre io sono lì…” : Robert De Niro infuoca la serata dei Tony Awards 2018 salendo sul palco e insultando il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, applausi per lui in sala e censura in tv(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 15:24:00 GMT)

E sono tre. Giuseppe Conte ad Amatrice e nei luoghi del sisma. Terzo premier in due anni. "Qui perché non si sentano soli" : "sono qui per esprimere solidarietà" alla gente di Amatrice, "sono qui per evitare che queste persone sentano un senso di solitudine e di abbandono". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte al suo arrivo ad Amatrice, comune devastato dal sisma del 24 agosto 2016. Dall'agosto del 2016 a oggi, Conte è il Terzo premier che si reca nel comune in provincia di Rieti, divenuto ormai il simbolo delle promesse mancate della ...

Treviso : Zaia - con Mario i trevigiani possono stare tranquilli : Treviso, 11 giu. (AdnKronos) – Sotto la Loggia dei 300 si è tenuto l’affollato l’incontro stampa del neo sindaco Mario Conte, presenti il governatore del Veneto Luca Zaia ed il commissario della Lega comunale di Treviso Mauro Michielon. Il governatore del Veneto, Luca Zaia da parte sua ha sottolineato che: ‘Bisogna essere vivi per vivere un sogno e Mario lo ha appena realizzato. Dovreste conoscerlo per sapere quanta ...

Treviso : Zaia - con Mario i trevigiani possono stare tranquilli (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – E, ancora Conte ha continuato: “Poi ringrazio i 224 candidati delle 7 liste che hanno dato il massimo in questa campagna elettorale: una squadra di cittadini motivati, entusiasti e coinvolgenti che mi ha sempre accompagnato in ogni tappa di questo lungo viaggio”.‘I trevigiani sappiano che hanno una persona che intende fare il sindaco con la ‘S’ maiuscola, un custode delle ...

E sono tre. Conte è il terzo premier in visita ad Amatrice dal sisma del 2016 : "sono qui per esprimere solidarietà" alla gente di Amatrice, "sono qui per evitare che queste persone sentano un senso di solitudine e di abbandono". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte al suo arrivo ad Amatrice, comune devastato dal sisma del 24 agosto 2016. Dall'agosto del 2016 a oggi, Conte è il terzo premier che si reca nel comune in provincia di Rieti, divenuto ormai il simbolo delle promesse mancate della ...

Gli sbarchi non danno tregua ma quest'anno sono l'80% in meno : Il programma messo in atto dal ministero dell'Interno prevede non solo la chiusura dei porti, ma anche una politica volta ad accordi bilaterali con i Paesi di partenza, la riconversione dell'impegno ...

Alisson apre all'addio alla Roma : 'Ci sono altre possibilità - a breve vedremo' : Spero che tutto si risolva prima dell'inizio della Coppa del Mondo, è quello che voglio. La verità è che ho lasciato tutto nelle mani del mio manager. Se non verrà risolto tutto se ne parlerà dopo il ...

Botte - calca e medici stressati Chi sono gli eroi di Villa Sofia : Il catalogo delle aggressioni è robusto, nonché documentato dalla cronaca. Ma oggi è un giorno di tranquillo caos. Presidia la situazione il dottore Aurelio Puleo , il primario, un comandante che ...