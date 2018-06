Chiudi gli occhi | il primo trailer del film di Blake Lively

« Chiudi gli occhi» : Blake Lively - fra cecità e paura. Il trailer in anteprima : Sin da quando era bambina, il mondo di Gina è una coltre buia, dove gli occhi vedono un solo colore: il nero. Colpa di un incidente stradale che l’ha resa cieca ma che non le ha impedito di vivere la propria vita e di trovare l’amore. Quello di James, l’uomo che ha sposato e di cui l’uno è il punto di riferimento dell’altra. Almeno fino all’intervento chirurgico che permette a Gina di riacquistare la vista e ...

Inter-Cagliari - Joao Cancelo segna e avverte : "Chiudiamo la partita" : Le parole del portoghese durante l'intervallo di San Siro . p> INTER CAGLIARI/ Dopo aver segnato il gol del vantaggio, Joao Cancelo è intervenuto ai microfoni di 'Premium Sport' durante l'intervallo di Inter-Cagliari : 'Sono molto contento per la mia prima rete in Serie A, adesso dobbiamo andare avanti così, cercando di essere più concreti per chiudere la partita'.