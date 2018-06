Chiara Ferragni | weekend di relax in una spa senza Fedez

Perché Fedez è un influencer migliore di Chiara Ferragni : La transizione epocale dal televisore al mobile/pc come medium principale è coinciso nel mondo della comunicazione dei brand con il passaggio da testimonial a influencer/creator. La pubblicità canonica è sempre meno efficace e quindi le aziende sono alla ricerca di nuovo modi per comunicare i propri prodotti e coinvolgere i consumatori e i vari pubblici. Così all’interno del cosiddetto Branded Entertainment vengono coinvolti gli ...

'È la migliore'. Chiara Ferragni presenta la tata di Leone : ecco chi è : , Continua dopo la foto, Ma Chiara, fashion blogger tra le più famose al mondo, è anche una mamma che lavora. Da quando è tornata in patria, cerca di conciliare tutto, anche se, a quanto pare, ogni ...

“È la migliore”. Per la prima volta Chiara Ferragni presenta al mondo la tata di Leone : ecco chi è : Di Chiara Ferragni e della sua nuova vita da mamma sappiamo già un sacco di cose. Pure troppe, direbbe qualcuno che forse non ama tutto questo sbandierare sui social ogni momento. Dopo aver seguito passo passo la gravidanza e la nascita di Leone, che è venuto al mondo a Los Angeles per tenere lontano i paparazzi e soprattutto avere la doppia cittadinanza, abbiamo già visto gli interni del nuovo, lussosisismo appartamento milanese e, ...

Chiara Ferragni - il suo successo? Tutto merito della tata del piccolo Leone : ecco chi è : ... il merito è di tata Rosalba .'La miglior tata del mondo', ha scritto sul suo profilo la blogger e imprenditrice, nonchè futura signora Fedez, nel corso di una cena con la tata del piccolo Leone .

Chiara Ferragni imprenditrice e mamma? Merito della tata del piccolo Leone : ecco chi è : ... il Merito è di tata Rosalba.'La miglior tata del mondo', ha scritto sul suo profilo la blogger e imprenditrice, nonchè futura signora Fedez, nel corso di una cena con la tata del piccolo Leone.

Chiara Ferragni presenta la tata di Leone : Quando lei è lontana per lavoro, Leone, quasi tre mesi, può contare – oltre che su papà Fedez – su un esercito di nonni, zie, e anche su una tata. Chiara Ferragni la presenta per la prima volta in una delle storie di Instagram, che scandiscono il ritmo delle sue giornate. «Best nanny ever: Rosalba», scrive la 31enne da 13 milioni di follower, e a capo di un’azienda da 24 dipendenti, ad accompagnare uno scatto in cui posa al ...

Chiara Ferragni - weekend con la flebo al braccio e senza Fedez : ecco cosa è successo : Chiara Ferragni si regala una pausa relax dal lavoro insieme al suo Leone, approfittando dell'assenza di Fedez, impegnato nelle registrazioni di XFactor. Sauna, massaggi, trattamenti benessere e...

Chiara Ferragni presenta la tata del piccolo Leone : Chiara Ferragni ormai non è più solo un'imprenditrice e una fashion blogger di successo, ma è anche una mamma che si dedica al suo piccolo Leone grazie all'aiuto di una fidata collaboratrice: tata Rosalba.In una story pubblicata sul suo profilo Instagram, la Ferragni ha postato una foto la cui didascalia recitava in maniera eloquente "The best nanny ever: Rosalba" ("La migliore tata del mondo").Chiara e il piccolo erede di ...

Massaggi - sauna - allenamento e flebo di vitamine : il week end di relax di Chiara Ferragni senza Fedez : Chiara Ferragni si regala una pausa relax dal lavoro insieme al suo Leone, approfittando dell'assenza di Fedez, impegnato nelle registrazioni di XFactor. sauna, Massaggi, trattamenti benessere e...

Massaggi - allenamento e flebo di vitamine : il week end di relax di Chiara Ferragni senza Fedez : Chiara Ferragni si concede una pausa relax dal lavoro insieme al suo Leone, approfittando dell'assenza di Fedez, impegnato nelle registrazioni di XFactor. Sauna, Massaggi, trattamenti benessere e...

L’abito da sposa di Chiara Ferragni : chi la vestirà : Si avvicina la data del matrimonio dei “Ferragnez” ( il 1° settembre a Noto, in Sicilia) e crescono le indiscrezioni sull’abito da sposa che indosserà Chiara Ferragni. Da fashion blogger, stilista e amante della moda qual è, il suo vestito da sposa non potrà che essere meraviglioso. Classico, secondo alcuni, considerate le sue passate diChiarazioni in merito (“Il mio vestito dovrebbe essere lungo fino a terra, ma molto ...

Fedez e Chiara Ferragni presto sposi/ Il matrimonio a Noto l’1 settembre? Clip virale sui social : Fedez e Chiara Ferragni presto sposi, il matrimonio a Noto l’1 settembre? La Clip che anticipa le nozze dell'anno diventa virale dopo poco, ecco le ultime news.(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 08:58:00 GMT)

Marina Di Guardo/ Mamma di Chiara Ferragni : "È stato bellissimo vedere Leone nascere" (Matrix Chiambretti) : Marina Di Guardo, la madre di Chiara Ferragni, stasera sarà ospite su Canale 5 per parlare della sua esperienza nel mondo dell'editoria e dei suoi primi mesi da nonna (Matrix Chiambretti)(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 11:29:00 GMT)

L’invito al matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni in un video social : conto alla rovescia per The Ferragnez : Online l'invito al matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni, condiviso su Instagram sul profilo della blogger di moda! I due, presto sposi a Noto, hanno iniziato il countdown in vista dell'evento più atteso e chiacchierato dell'estate! Chiara Ferragni ha postato sul suo profilo Instagram una breve clip che contiene l'invito al matrimonio, in programma secondo le ultime indiscrezioni l'1 settembre prossimo, in Sicilia. Nel videoclip sono stati ...