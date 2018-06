Chi sono i Gurkha | i guerrieri nepalesi a protezione di Kim e Trump

: "Sto. Sta succedendo": questo Jennifer Lopez, 49 anni, ha affermato nel corso del programma Good Morning America, parlando della sua età. La star non ha usato mezzi termini e ha trattato l'argomento con la naturalezza che merita: "Sentite, sto. come ogni mamma là fuori", ha aggiunto.La cantante e attrice ha sottolineato proprio questo punto, ovvero quello di essere una madre qualunque. "Bisogna gestire i ...

: Dal primo incontro subito al matrimonio o a un figlio The post: 5cheinappeared first on News Mtv Italia.

: Cipiù di 55 tra app eoggi in offerta sul. Di questi saranno ben 25 i contenuti disponibili gratuitamente. Quale modo migliore per iniziare al meglio questa settimana? L'articoloal 90% su app eben 25 iproviene da Tutto

: Annunciati i nomi deidella nuovissima edizione deldi Canale 5, la kermesse estiva prodotta dalla Fascino di Maria De Filippi Una piccola grande rivoluzione in arrivo per l’edizionedeldi Canale 5. La primadonna della manifestazione canora non sarà più Alessia Marcuzzi, ma Ilary Blasi come peraltro vi avevamo già precedente annunciato. (qui l’articolo) Ma la conduttrice del GF ...