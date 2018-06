Chi è Andrew Kim | l' agente della Cia «artefice» del summit Trump-Kim

ilsole24ore

: @scarabocchio74 È l'ormai obsoleto gioco della chimica.. Si piace a chi non ci piace. Ci piace a chi non piacciam… - Andrew_Grey82 : @scarabocchio74 È l'ormai obsoleto gioco della chimica.. Si piace a chi non ci piace. Ci piace a chi non piacciam… - Armoniedenie : RT @RaiUno: Margaret: 'Dovete sapare una cosa, noi stiamo per sposarci.' Andrew: 'Chi è che si sposa?' Margaret: 'Noi due ci sposiamo!' #Ri… - Andrew_Grey82 : A chi è al mare, al lavoro.. A chi già sogna e spera.. Buon Martedì. ????? #Buongiorno #buongiornoatutti voi… -

(Di martedì 12 giugno 2018) NEW YORK - Solo il futuro potrà dire se iltra Donalde Kim Jong Un sarà ricordato come l'inizio d'una svolta storica, oppure come un