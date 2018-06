Che cos’è un meteotsunami? Ecco alcuni precedenti nella storia

Che cos’è l’emicrania addominale - e come capire se il proprio bimbo ne soffre : Quando il proprio bambino dice di avere il mal di pancia, non sempre è facile individuare le cause del suo malessere. Un virus intestinale, la reazione ad un cibo che ha fatto male, una bevanda troppo fredda, un’intolleranza, a volte semplicemente una scusa per non andare a scuola: il sintomo può nascondere un’infinità di cose. C’è però una patologia che non tutti conoscono, e con cui è bene che mamma e papà prendano confidenza ...

Pittura quantica - Che cos’è e perché migliora la vita : In evidenza, Acqua, luce e suono influenzano il dna di Dab Qualche anno fa scrissi come la musicoterapia potesse essere utilizzata come cura nei casi di stress, disturbi cognitivi, ansia, depressione, dolore e cefalea. Il 24 maggio scorso si è svolto il convegno Acqua, luce e suono nella riprogrammazione epigenetica del benessere nella Sala delle feste della Regione Toscana a Firenze. È emerso che l’acqua, la luce e il suono possono essere ...

Che cos’è il gruppo Bilderberg? : 9 giugno 2015, la sorveglianza del meeting Bilderberg si prepara per l’arrivo del gruppo a Telfs, Austria (foto: Sean Gallup/Getty Images) Che cos’hanno in comune Bill Gates, Henry Kissinger e Lilli Gruber? Tutti hanno partecipato ad almeno un Bilderberg, l’esclusiva conferenza annuale a cui partecipano 120-150 tra le più influenti persone del pianeta per discutere del suo futuro, quest’anno a Torino dal 7 al 10 ...

Animali : anChe le api sanno cos’è lo zero - come primati e bambini : anche le api sanno cos’è lo zero, proprio come delfini, primati e bambini in età prescolare: lo studio, pubblicato su Science, è stato condotto dall’Università di Melbourne in collaborazione con l’Università di Tolosa. “Se un’ape riesce a riconoscere lo zero con meno di un milione di neuroni, allora devono esserci modi più semplici ed efficienti per insegnare lo stesso concetto ai sistemi di Intelligenza ...

Che cos’è il design thinking e perché serve alle imprese : lampadina L’idea di design thinking circola da diverso tempo anche in Italia, dove inizia a essere interiorizzata dalle aziende che vedono in questo approccio un valido aiuto per risolvere le più svariate questioni. Nato negli Stati Uniti, il design thinking, come si può capire dal nome, trae le sue origini dal design. “È una metodologia principalmente di problem solving. I primi contributi sono arrivati negli anni Sessanta, poi ...

Cos’è il Campylobacter - il batterio della carne Che provoca intossicazioni : Il Campylobacter è il temibile batterio della carne che provoca intossicazioni e che di recente ha causato una vera e propria epidemia nelle scuole di Pescara. Silenzioso, eppure letale, questo batterio è ancora poco conosciuto nel nostro paese, nonostante nell’ultimo periodo siano stati registrati oltre 9 milioni di casi solo nell’Unione Europea. La sua ampia diffusione è dovuta, secondo gli esperti, alla carne di pollo prodotta ...

Migranti - cos’è la riforma del regolamento di Dublino e perché si è inabissata : (Foto: Getty Images) Martedì 5 giugno il regolamento di Dublino III è sprofondato in Lussemburgo, dove i ministri degli interni dell’Ue si erano riuniti per discutere la necessità di una riforma. La bozza presentata dalla Bulgaria, nel pieno del semestre della sua presidenza del Consiglio europeo, è piaciuta molto meno di quella che il Parlamento europeo ha approvato alla fine del mese di novembre del 2017. cos’è il regolamento di ...

Prestito Partecipativo : Che cos’è - definizione e scritture contabili : Spesso si parla di Prestito Partecipativo. Di cosa si tratta esattamente? Se siete interessati ad ottenere una chiara definizione, informazioni su come si ottiene e che tipo di impatto e influenza esso può avere sulle scritture contabili della società che intende ottenerlo, siete senza dubbio nel posto giusto. Di seguito nell’articolo infatti, troverete tutte queste informazioni, spiegate nei loro aspetti più tecnici, ma non solo. Non essendo ...

Monica Cirinnà : «Ministro Fontana - Che cos’è la normalità? Non faccia ripiombare questo Paese nel buio» : «Le famiglie arcobaleno non esistono». A poche ore dalla sua nomina a ministro della Famiglia e della Disabilità, il leghista Lorenzo Fontana ha colpito la comunità omosessuale e le famiglie omogenitoriali negandone l’esistenza. Poi in una lettera al Tempo ha rilanciato: «Sono cristiano. Oggi è eroico battersi per la normalità». Il commento della senatrice dem Monica Cirinnà, prima firmataria della legge sulle unioni civili «Ministro ...

Pensioni - ce ne sono 406 mila pagate da più di 38 anni|Quota 100 - Che cos’è? : Il Documento di economia e finanza è il primo banco di prova del nuovo governo. LInps: 406 mila Pensioni pagate da più di 38 anni

Focus Assist (assistente notifiChe) Windows 10 : cos’è e come si imposta : Windows 10 April Update (build 1803) ha incluso una nuova fantastica funzionalità chiamata Focus Assist, che consente di abilitare una modalità Non disturbare, simile a quella presente sugli smartphone. Proprio questi ultimi sono i principali artefici di notifiche continue che possono distrarre dalle normali attività giornaliere, ma anche il PC non è da prendere sotto gamba da questo punto di vista, in particolare a chi davanti al PC ci passa ...

Focus Assist (assistente notifiChe) Windows 10 : cos’è e come si imposta : Windows 10 April Update (build 1803) ha incluso una nuova fantastica funzionalità chiamata Focus Assist, che consente di abilitare una modalità Non disturbare, simile a quella presente sugli smartphone. Proprio questi ultimi sono i principali artefici di notifiche continue che possono distrarre dalle normali attività giornaliere, ma anche il PC non è da prendere sotto gamba da questo punto di vista, in particolare a chi davanti al PC ci passa ...

Corpus Domini - Che cos’è?/ Diretta streaming video - il Papa celebra ad Ostia la festa del Corpo di Cristo : Corpus Domini: che cos'è e perchè si festeggia oggi il Corpo di Cristo. Diretta streaming video, Papa Francesco celebra da Ostia la ricorrenza sulle orme di Paolo VI(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 07:17:00 GMT)

SCheda madre : cos’è e quale comprare : La Scheda madre è forse il componente che più viene sottovalutato nella scelta del nuovo PC, soprattutto dagli utenti che non hanno particolare dimestichezza con questo mondo. Dopo avervi spiegato quale processore comprare e quale memoria RAM comprare, è il momento di passare anche a spiegarvi come scegliere la Scheda madre. Questo componente infatti sarà uno di quelli che più di tutti decideranno le sorti del vostro PC. In altre parole, se ...