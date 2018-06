Champions : via il 26 - in campo La Fiorita : ANSA, - ROMA, 12 GIU - Il mondo del calcio guarda alla Russia ma c'è chi già si prepara per la Champions League 2018/19. Sono le quattro squadre che dal 26 giugno, un mese esatto dopo la finale di ...

Pallanuoto - Final Eight Champions League 2018. Sandro Bovo ci spera : “Recco favorito - noi ci proviamo” : Tutto pronto per il quinto derby d’Italia stagionale tra Pro Recco ed AN Brescia, occasione importante questa, a livello internazionale: le due compagini più forti del Bel Paese infatti si sfidano nei quarti di Finale della Final Eight di Champions League in quel di Genova. Domani sera alle 20.30 alla Sciorba sarà sicuramente grande spettacolo. A parlare alla vigilia è stato l’allenatore dei lombardi, Sandro Bovo, sui canali di Sky ...

CRISTIANO RONALDO VIA DAL REAL MADRID/ Le parole dopo la finale di Champions : tifosi di Juve e Napoli sognano : CRISTIANO RONALDO via dal REAL MADRID Cr7: le clamorose parole dopo la finale di Champions League: Neymar il sostituto? L'asso brasiliano in cambio del gioiello portoghese

Perin : 'Via dal Genoa per la Champions'. La Juve ha un piano - ma il Napoli c'è : L'APERTURA - Ne aveva parlato chiaramente il direttore generale rossoblù Perinetti a Premium Sport prima del match: 'Perin vuole giocare la Coppa più importante e vedremo se sarà accontentato, ...

Maledizione Sassuolo. L'Inter si butta via. Champions miraggio : Milano - Altro che vittoria facile, altro che goleada. Spalletti alla vigilia si era infuriato solo a sentire discorsi del genere. E aveva dannatamente ragione. L'Inter prende un'imbarcata delle sue, ...

Inter : senza Champions via - almeno - un big : Si prospetta un mercato difficile per i nerazzurri tra riscatti , Rafinha e Cancelo, e cessioni illustri , Icardi, Perisic e Skriniar i candidati,

Champions League 2018 : semifinali al via con Liverpool-Roma in diretta su Canale 5 : Roma La strada verso Kiev, teatro della finale, arriva alle ultime e decisive curve. Scattano le semifinali della Uefa Champions League 2018, con la Roma di scena a Liverpool e i Campioni d’Europa in carica del Real Madrid che, dopo il tribolato passaggio del turno contro la Juventus, fanno visita al Bayern Monaco. Entrambe le partite vengono trasmesse anche in chiaro su Canale 5. Champions League in tv: le partite di martedì 24 e ...

Roma - Kolarov : "Non siamo qui per caso. Champions? Proviamo a vincerla" : "Con il Barcellona abbiamo fatto una grande partita giocando insieme. Non eravamo solo concentrati su Messi, e anche domani dobbiamo giocare insieme. E solo giocando di squadra possiamo fare grandi ...

Calciomercato Inter - la Champions League regala tre colpacci : via Icardi - ecco il super sostituto - così cambia l’11 con 5 nuovi acquisti [FOTO] : Calciomercato Inter – L’Inter continua la corsa alla Champions League, nell’ultimo match importante successo contro il Cagliari, netto 4-0 che non ha lasciato dubbi sull’andamento della partita, adesso la squadra di Spalletti si prepara per la trasferta contro il Chievo, altro match determinante, sarà battaglia fino all’ultima giornata per gli ultimi due posti disponibili per l’accesso in Champions League, ...

Champions : Marchisio - dura ma ci proviamo : ANSA, - TORINO, 4 APR - "Sarà durissima ma faremo di tutto per provarci". Claudio Marchisio rompe il silenzio social dei calciatori della Juventus dopo il pesante ko con il Real Madrid. "Chi crede che ...

