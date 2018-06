Cesare Cremonini | al centro del mio uragano

Davide Petrella : «Devo tutto a Cesare Cremonini - ma ora è venuto il momento di "Litigare"» : C'è chi parte cantante e poi diventa autore di successo e chi invece fa il contrario. Davide Petrella , classe 1985, napoletano, è uno degli autori di canzoni più richiesti in Italia negli ultimi anni.

Kashmir-Kashmir - Cesare Cremonini | Testo - Audio - MP3 : Canzone Cesare Cremonini, Kashmir-Kashmir: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Cesare Cremonini è Kashmir-Kashmir: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Il brano è uno dei pezzi più ballabili del disco e racconta del figlio di un estremista islamico il cui unico desiderio è ballare e avere […]

Kashmir Kashimir di Cesare Cremonini - testo e significato : un brano che parla di pregiudizi etnici : testo e significato di Kashmir – Kashmir, il nuovo singolo di Cesare Cremonini che uscirà in radio venerdì 18 maggio. Si tratta del terzo brano inedito estratto dal suo ultimo album di inediti “Possibili Scenari”. Arriva in rotazione radiofonica il nuovo singolo di Cesare Cremonini, in attesa del Tour estivo Cesare Cremonini ha annunciato che il suo nuovo singolo sarà “Kashmir-Kashmir” e sarà rilasciato in radio ...

Cesare Cremonini : in arrivo il nuovo singolo “Kashmir-Kashmir” : In radio da venerdì 18 maggio The post Cesare Cremonini: in arrivo il nuovo singolo “Kashmir-Kashmir” appeared first on News Mtv Italia.

Kashmir-Kashmir è il nuovo singolo di Cesare Cremonini prima del tour negli stadi (testo) : Si intitola Kashmir-Kashmir il nuovo singolo di Cesare Cremonini, in rotazione radiofonica da venerdì 18 maggio. Scritto dallo stesso Cremonini e da Davide Petrella, il brano è il terzo estratto dall'album Possibili Scenari ed anticipa la prima tournée negli stadi della penisola in programma per il mese di giugno. Dopo Poetica e Nessuno vuole essere Robin, dal disco rilasciato a novembre 2017, Cremonini sceglie Kashmir-Kashmir, un brano ...

Cesare Cremonini : «Il mio domani» : A giugno Cesare Cremonini sarà negli stadi con 4 concerti imperdibili: il 15 giugno a Lignano, il 20 giugno a San Siro, il 23 giugno all’Olimpico e il 26 giugno a Bologna. Nella sua carriera, dal 1999 ad oggi, il cantautore bolognese, diventato uno degli artisti più influenti in Italia, ha pubblicato 7 album in studio, due dal vivo e due raccolte, e su una delle cover di Vanity Fair di giugno ci racconterà come vede il suo futuro. Il cantante ha ...

Come partecipare all'intervista a Cesare Cremonini a Radio Italia il 16 aprile : L'incontro sarà visibile in diretta contemporanea su Radio Italia, al canale 70 del Digitale Terrestre su Radio Italia Tv e in streaming su RadioItalia.it. Già esauriti i biglietti per il concerto di ...

Come partecipare all’intervista a Cesare Cremonini a Radio Italia il 16 aprile : L'intervista a Cesare Cremonini a Radio Italia andrà in onda il 16 aprile ed è già aperta la possibilità di partecipare Come pubblico al Verti Music Place per la presentazione del tour Cremonini Stadi 2018. L'incontro sarà visibile in diretta contemporanea su Radio Italia, al canale 70 del Digitale Terrestre su Radio Italia Tv e in streaming su RadioItalia.it. Già esauriti i biglietti per il concerto di Cesare Cremonini, che debutta nello ...