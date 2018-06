Cecilia Rodriguez su Ignazio Moser | ‘Al Grande Fratello Vip ho cercato di resistere’

tvzap.kataweb

: Permesso di soggiorno scaduto, Cecilia Rodriguez convocata dalla polizia a Capri - LaStampa : Permesso di soggiorno scaduto, Cecilia Rodriguez convocata dalla polizia a Capri - Corriere : Polizia da Cecilia Rodriguez: la showgirl ha il permesso di soggiorno scaduto - Corriere : Permesso di soggiorno scaduto: Cecilia Rodriguez convocata in commissariato -

(Di martedì 12 giugno 2018) “Hoin tutti i modi di resistere per quaranta giorni. Non mi sembrava giusto risolvere la cosa senza parlare con il mio fidanzato.in questo mi ha aiutato molto”. A parlare èche in una lunga intervista per Quotidiano.net torna inevitabilmente sulla sua storia con Francesco Monte, lasciato in diretta alVip dopo 4 anni di relazione per iniziare una storia con. Un’esperienza che le ha cambiato la vita a livello privato e senza la quale forse le cose sarebbero andate diversamente: … Pensavo di risolvere la situazione a casa mia, una volta uscita, ma è stato impossibile. Per 27 anni mi sono sempre comportata in modo da non dispiacere o offendere nessuno, invece lì ho preso una decisione se vogliamo egoistica, cioè di pensare a me stessa, a quello che volevo davvero. Forse ho sbagliato il modo e il ...