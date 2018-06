Cecilia Rodriguez choc | «Se non fossi stata al Grande Fratello | avrei riprovato con

Cecilia Rodriguez su Ignazio Moser : ‘Al Grande Fratello Vip ho cercato di resistere’ : “Ho cercato in tutti i modi di resistere per quaranta giorni. Non mi sembrava giusto risolvere la cosa senza parlare con il mio fidanzato. Ignazio in questo mi ha aiutato molto”. A parlare è Cecilia Rodriguez che in una lunga intervista per Quotidiano.net torna inevitabilmente sulla sua storia con Francesco Monte, lasciato in diretta al Grande Fratello Vip dopo 4 anni di relazione per iniziare una storia con Ignazio Moser. ...

“Lui è più dotato”. Cecilia Rodriguez : confessione hot che diventa un caso. Le è scappato quel dettaglio incredibile : È la classica situazione scomodissima che si potrebbe anche definire “porno gaffe”. Chi ci è finita dentro? La “povera” Cecilia Rodriguez che non smette di far parlare di sé, complice anche il mondo del gossip che trae sempre nuova linfa dalle avventure e dalle uscite della sorellina di Belen. A distanza di tempo Cecilia Rodriguez ha voluto infatti chiarire alcuni aspetti della sua intervista a ‘Le ...

Cecilia Rodriguez : "Il Grande Fratello Vip ha cambiato la mia esistenza" : Mentre è in via di risoluzione la questione del suo permesso di soggiorno in scadenza, Cecilia Rodriguez al quotidiano Il Giorno è tornata a parlare del Grande Fratello Vip, alla cui seconda edizione ha preso parte lo scorso autunno:La partecipazione al Grande Fratello ha cambiato la mia esistenza. Dentro la Casa non puoi confidarti con nessuno, non hai parenti o amici con cui scambiare un’opinione. Sei da sola, e da sola devi prendere ...

Cecilia Rodriguez ritorna sulle ‘misure’ di Francesco Monte : “quando ho detto che Ignazio era più dotato…” : Cecilia Rodriguez dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip ha rivoluzionato la sua vita, la sorella di Belen racconta l’intervista ‘beffa’ de Le Iene e la sua passione per Ignazio Moser Cecilia Rodriguez dopo il Grande Fratello Vip ha rivoluzionato la sua vita. Non solo la sorella di Belen ha conosciuto una popolarità maggiore rispetto a prima della sua partecipazione al reality, ma la sua vita sentimentale si è ...

Cecilia Rodriguez arrabbiata con Le Iene : il duro sfogo : Le Iene: Cecilia Rodriguez attacca la trasmissione di Italia1 Questi giorni per Cecilia Rodriguez sono stati sicuramente intensi. Cosa le è successo? Come molti sapranno bene la popolare showgirl a Capri insieme al suo fidanzato Ignazio Moser è stata improvvisamente chiamata dalla polizia locale a presentarsi immediatamente alla Questura dopo una clamorosa rivelazione fatta da Alfonso Signorini. Quest’ultimo, infatti, dal palco ...

Cecilia Rodriguez : "Sono arrabbiata con le Iene perché hanno montato le risposte cambiando le domande" : La sorella di Belen, intervistata da "Il Giorno", ha raccontato di come è cambiata la sua vita dopo il Gf Vip e della discussa dichiarazione rilasciata alle Iene sull'ex fidanzato Monte.

Cecilia Rodriguez con il permesso di soggiorno scaduto : fa festa a Capri dopo il blitz in albergo : Cecilia Rodriguez e il permesso di soggiorno scaduto. Ieri la sorellina di Belen sarebbe stata protagonista di un fastidioso episodio. Mentre si trovava a Capri per una manifestazione di sport e...

Cecilia Rodriguez - permesso di soggiorno scaduto : immigrata irregolare - la vacanza a Capri finisce in commissariato : Il permesso di soggiorno è scaduto, e così la showgirl argentina Cecilia Rodriguez, la sorella di Belen, viene convocata in commissariato. Cecilia, che si trova da alcuni giorni...