C' è un nemico nascosto in cucina | è lo strofinaccio

(Di martedì 12 giugno 2018) C'è unin: è lo. Infatti, è una delle potenziali cause di intossicazioni alimentari. E' quanto emerge da una ricerca dell'Università di Mauritius che è stata presentata ad Asm microbe, l'incontro annuale dell'American Society for Microbiology. Il 49% degli asciugamani dache sono stati analizzati ha avuto una crescita batterica che è aumentata in relazione a diversi fattori, dal numero delle persone presenti in famiglia agli eventuali bimbi che scorrazzano per casa. Gli strofinacci per uso polivalente (che servono per asciugare le stoviglie e le mani, tenere gli utensili caldi, asciugare o pulire le superfici) avevano un numero di batteri maggiore rispetto agli asciugamani monouso. Quelli umidi, inoltre, avevano un numero di batteri superiore a quelli asciutti.Dei campioni risultati positivi per la ...