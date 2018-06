: ?? #BREAKING #Governo, il cdm ha nominato 6 viceministri e 39 sottosegretari - you_trend : ?? #BREAKING #Governo, il cdm ha nominato 6 viceministri e 39 sottosegretari - Agenzia_Ansa : #GovernoLega5S : Fraccaro annuncia al termine del Cdm: 6 viceministri e 39 sottosegretari FLASH… - SkyTG24 : #UltimOra Via libera da Cdm a nomine viceministri-sottosegretari #Canale50 -

Via libera del Consiglio dei Ministri alle nomine deie dei sottogretari, in tutto 45. La squadra di governo è stata completata. "Sono 6e 39", ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Fraccaro, al termine del CdM. "Abbiamo messo davanti le competenze e le capacità: questo è il governo del cambiamento", ha aggiunto. Domani alle 13 il giuramento a palazzo Chigi. Mentre la questione deleghe sarà chiusa "entro giovedì", ha spiegato.(Di martedì 12 giugno 2018)