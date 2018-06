Casaleggio spegne il dissenso dei grillini spolpati dalla Lega

ilgiornale

(Di martedì 12 giugno 2018), a rimorchio di Salvini, risucchiati a destra: la vicenda Aquarius, con la sua non casuale coincidenza con la tornata elettorale delle Comunali, mette sotto i riflettori le difficoltà dei Cinque Stelle.Neppure il tempo di assaporare il trionfale ingresso nella stanza dei bottoni (sia pure per interposto Conte), che si ritrovano nelle peste. Matteo Salvini si prende tutta la scena (e i voti), impone al governo e all'invisibile premier la linea dura sui migranti, occupa ogni spazio mediatico con dirette Facebook e tv di stampo orbaniano. E il suo pari-grado Luigi Di Maio, in teoria leader dei Cinque Stelle, che sorride fisso al suo fianco, finisce per sembrare il paggio del capo del Carroccio. Strano capovolgimento: con il doppio dei voti leghisti, con la presidenza del Consiglio e i ministri principali, il Movimento avrebbe dovuto essere la forza trainante del governo ...