Caro carburanti - Oggi prezzi stabili | ma possibili nuovi rincari

: @adambra Ciao abbronzatissimo?? Contro chi dobbiamo bestemmiare ad Ischia contro il caro carburanti? Benzina arrivata a 2€/L - dona7o : @adambra Ciao abbronzatissimo?? Contro chi dobbiamo bestemmiare ad Ischia contro il caro carburanti? Benzina arrivata a 2€/L - infoiteconomia : Auto elettriche: Di Maio punta a 1mln entro il 2020. Diffuso un report europeo sul caro carburanti -

(Di martedì 12 giugno 2018) Benzina e diesel continuano a rappresentare il peggior incubo per gli automobilisti italiani. Negli ultimi giorni non ci sono statidi una certa rilevanza, ma ormai isono costantemente posizionati sui massimi dal 2015 per effetto, ovviamente, del rimbalzo delle quotazioni del petrolio. A metà maggio il rimbalzo. stato il mese di maggio a dare una scossa aipraticati alle pompe di carburante. Da allora il trend deiha subito ben poche pause portando, per esempio, le associazioni dei consumatori e la Coldiretti a lanciare un grido di allarme sulle conseguenze per le tasche degli italiani. Il Codacons parla, per esempio, di una "stangata" per le famiglie di oltre 400 euro l'anno. Il rinè stato determinato dal forte rialzo delle quotazioni del petrolio e provocato a sua volta dalle forti tensioni geopolitiche internazionali, a partite dal ...