Carburanti - Prezzi stabili | ma possibili nuovi rincari

Caro Carburanti - Oggi prezzi stabili - ma possibili nuovi rincari : Benzina e diesel continuano a rappresentare il peggior incubo per gli automobilisti italiani. Negli ultimi giorni non ci sono stati rincari di una certa rilevanza, ma ormai i prezzi sono costantemente posizionati sui massimi dal 2015 per effetto, ovviamente, del rimbalzo delle quotazioni del petrolio. A metà maggio il rimbalzo. stato il mese di maggio a dare una scossa ai prezzi praticati alle pompe di carburante. Da allora il trend dei ...

Prezzi benzina - diesel e gpl : tutto fermo sulla rete Carburanti : Nessun movimento sulla rete carburanti italiana: non si registrano nuovi interventi sui Prezzi raccomandati da parte delle compagnie. Prezzi praticati sul territorio all’insegna di una sostanziale stabilità. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’OsservaPrezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è pari a 1,645 ...

Carburanti : Qe - prevale quiete prezzi : Roma, 12 giu. (AdnKronos) – Tutto fermo sulla rete Carburanti italiana. Dopo gli ultimi ritocchi al rialzo sul Gpl registrati sul finire della scorsa settimana, infatti, non si registrano nuovi interventi sui prezzi raccomandati da parte delle compagnie, mentre le quotazioni della benzina e del diesel in Mediterraneo non offrono particolari spunti e ritrovano un timido segno negativo. Di conseguenza, prezzi praticati sul territorio ...

Carburanti : Figisc - prezzi in lieve calo nei prossimi giorni : Roma, 8 giu. (AdnKronos) – prezzi dei Carburanti in lieve calo nei prossimi giorni. A sostenerlo è il presidente di Figisc – Confcommercio, Maurizio Micheli nell’Osservatorio prezzi. “A meno di drastiche variazioni in più od in meno delle quotazioni internazionali alla chiusura dei mercati di oggi o del tasso di cambio euro/dollaro -sottolinea Micheli- ci sono ad oggi plausibili presupposti per una aspettativa di prezzi ...

Prezzi Carburanti : nuovi aumenti sul Gpl : Tamoil ritocca nuovamente al rialzo il prezzo raccomandato del Gpl, di 1 cent, e anche Q8 mette a segno un analogo movimento all’insù (+1 cent). Sul territorio Prezzi praticati del Gpl con tendenza alla crescita, mentre non si osservano particolari variazioni sui carburanti liquidi. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’OsservaPrezzi carburanti del Mise, il prezzo medio ...

Carburanti : prezzi di benzina e diesel invariati - sale il Gpl : Pressoché invariati questa mattina i listini dei prezzi consigliati dei Carburanti alla pompa, salvo il Gpl. Secondo la consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Q8 ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati del Gpl. Ecco di seguito le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa ...

Prezzi benzina - diesel e gpl : ancora quiete sulla rete Carburanti : Per il 3° giorno consecutivo non si segnalano movimenti dei Prezzi raccomandati da parte delle compagnie. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’OsservaPrezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è pari a 1,648 euro/litro, con i diversi marchi che vanno da 1,652 a 1,661 euro/litro (no-logo a 1,627). Il prezzo medio praticato ...

Carburanti : prezzi in forte rialzo - gasolio ai massimi da dicembre 2014 : Roma, 24 mag. (AdnKronos) – Dopo la pausa di ieri, questa mattina tornano a salire con forza i prezzi consigliati dei Carburanti alla pompa, complice anche il tonfo dell’euro, ai minimi dallo scorso novembre. Il prezzo del gasolio è ai massimi dal dicembre del 2014. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, tutti i marchi principali (Eni, Esso, IP, Q8, Tamoil e Italiana Petroli) hanno aumentato di un centesimo al ...

Prezzi benzina - diesel e gpl : torna la calma sulla rete Carburanti : torna la calma sulla rete carburanti nazionale: non si registrano oggi interventi al rialzo sui Prezzi raccomandati delle compagnie, dopo due settimane di aumenti. Sul territorio prosegue la crescita dei Prezzi praticati per effetto dei movimenti in salita dei giorni scorsi. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’OsservaPrezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale ...

Prezzi benzina - diesel e gpl : non si fermano i rialzi sulla rete Carburanti : Prosegue la fase di rialzi dei Prezzi consigliati dei carburanti alla pompa. Secondo la consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha aumentato di un centesimo al litro i Prezzi consigliati di benzina e gasolio. Queste sono le medie dei Prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio Prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 14mila ...

Carburanti : Figisc - verso sensibile aumento prezzi in prossimi giorni : Roma, 18 mag. (AdnKronos) – verso un aumento sensibile dei prezzi dei Carburanti nei prossimi giorni. A sostenerlo è il presidente di Figisc – Confcommercio, Maurizio Micheli nell’Osservatorio prezzi. “A meno di drastiche variazioni in più od in meno delle quotazioni internazionali alla chiusura dei mercati di oggi o del tasso di cambio euro/dollaro -rileva-, ci sono ad oggi plausibili presupposti per una aspettativa di ...

Prezzi benzina - diesel e gpl : raffica di aumenti sulla rete Carburanti : Nuova raffica di aumenti sulla rete carburanti: dopo i rialzi di Eni, oggi si segnalano interventi sui Prezzi raccomandati di benzina e diesel da parte di IP, Italiana Petroli, Q8 e Tamoil (+1 cent su entrambi i carburanti). Prosegue quindi l’andamento in crescita dei Prezzi praticati sul territorio. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’OsservaPrezzi carburanti del ...

Prezzi dei Carburanti alle stelle - allarme della Coldiretti : 'Effetto valanga sulla spesa' : L'aumento dei Prezzi dei carburanti, spiega la Coldiretti, "è destinato a contagiare l'intera economia perché se salgono i Prezzi del carburante si riduce il potere di acquisto degli italiani che ...