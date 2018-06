Capcom annuncia RESIDENT EVIL 2

Capcom annuncia Devil May Cry 5 : Al Media Briefing E3 2018 di Microsoft tenutosi ieri, Capcom ha annunciato Devil May Cry 5, il nuovo capitolo dell’iconica serie action che ha venduto 16 milioni di unità. Devil May Cry 5 sarà disponibile a partire dalla primavera del 2019 su Xbox One, PlayStation 4 Windows PC. Devil May Cry 5 all’E3 2018 La serie di Devil May Cry, famosa per la sua combinazione di azione frenetica e surreale con personaggi ...