Calciomercato Spal | anche il Parma su Viviani

Calciomercato Spal - occhi su Napoli : Tonelli con Ounas : Esterno ideale per un 4-3-3, resta da capire se nell'economia del gioco di Semplici riuscirebbe a ritagliarsi un posto senza dover snaturare la propria identità tattica. TUTTO SUL Calciomercato Tutto ...

Calciomercato Spal - ecco il portiere per la prossima stagione : Calciomercato Spal – Dopo la fantastica salvezza nel campionato di Serie A, la Spal è al lavoro per preparare la prossima stagione con l’obiettivo di confermarsi in massima categoria. Nel frattempo arriva una mossa importante nelle ultime ore e che riguarda la porta, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ il nome nuovo è quello di Vanja Milinkovic-Savic, calciatore del Torino che ha superato la concorrenza di Scuffet ...

Calciomercato Sampdoria - Spal e Parma su Silvestre : GENOVA - Matias Silvestre è affidabile, conosce il campionato italiano, è fisicamente integro. Caratteristiche che hanno destato l'attenzione della Spal e del Parma neopromosso . E attorno al suo nome ...

Calciomercato Spal - per la fascia c'è Letizia : FERRARA - La Spal del futuro ha già una sua fisionomia. In attesa che il mercato porti la sua dote, Semplici sa già su chi potrà contare nella stagione che verrà. E se in porta Gomis è già pronto a ...

Calciomercato Inter - a Spalletti piace Zappacosta : MILANO - Davide Zappacosta rientra nell'elenco di terzini destri tra cui l'Inter spera di trovare l'erede di Cancelo. L'ex Torino, acquistato dal Chelsea l'estate scorsa per 25 milioni di euro, piace ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : mosse di Bologna e Spal - scatenata la Sampdoria : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – Il Bologna al lavoro per la prossima stagione, l’obiettivo è quello di costruire una squadra competitiva e migliorare l’ultimo risultato conquistato. Un reparto pronto a subire cambiamenti è sicuramente la difesa, mosse nelle ultime ore. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ si lavora all’arrivo di Mattiello dall’Atalanta ed è stato chiesto Bonifazi al Torino, nel mirino ...

Calciomercato Spal - chiuse due importanti trattative in entrata : Calciomercato Spal – La Spal è reduce da una grande salvezza nel campionato di Serie A, una stagione molto importante e ben al di sopra delle aspettative. Nel frattempo il club lavora intensamente sul mercato con l’obiettivo di rinforzare la rosa per il tecnico Semplici, due trattative possono considerarsi ai dettagli. Si tratta del portiere Scuffet, accordo con l’Udinese in prestito con diritto di riscatto, vicinissimo anche ...

Calciomercato Inter/ 'Icardi rimarrà con Spalletti - Perisic invece…' - esclusiva - : Calciomercato Inter: Intervista esclusiva a Giovanni Macedoni sulle prossime mosse di mercato dei nerazzurri. I tifosi si chiedono se Icardi rimarrà.

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : le super richieste di Spalletti all’Inter - mosse di Napoli - Genoa ed Atalanta : Calciomercato Serie A – Calciomercato in Serie A caldissimo, ecco tutte le trattative. La Juventus continua la ricerca a calciatori per il reparto offensivo da regalare al tecnico Massimiliano Allegri, nelle ultime ore importante assalto per Federico Chiesa. L’ultima voce di Calciomercato che arriva dalla Gazzetta dello sport, parla di un’offerta davvero super che la Juventus avrebbe presentato alla Fiorentina per il gioiellino viola: 50 ...

Calciomercato Parma - l'idea è Lazzari della Spal : Parma - Tornato in Serie A, il Parma si affaccia al mercato. Uno dei nomi sui quali ci si è concentrati è quello di Manuel Lazzari , con la consapevolezza della difficoltà di prenderlo dalla Spal . Ma ...

Inter al lavoro per la Champions : le 3 richieste di Spalletti nel “faccia a faccia” di Calciomercato : Luciano Spalletti ha avanzato le proprie richieste per un calciomercato che si prevede essere complicato dal Fair play finanziario: Ausilio è già al lavoro Luciano Spalletti ed i vertici dell’Inter, hanno avuto un incontro per delineare le strategie da adottare in chiave calciomercato. Le trattative sono entrate nel vivo e Piero Ausili, rimasto ‘solo’ dopo l’addio di Sabatini, si sta mettendo in moto per accontentare il ...

Inter al lavoro per la Champions : le 3 richieste di Spalletti nel “faccia a faccia” di Calciomercato : Luciano Spalletti ha avanzato le proprie richieste per un calciomercato che si prevede essere complicato dal Fair play finanziario: Ausilio è già al lavoro Luciano Spalletti ed i vertici dell’Inter, hanno avuto un incontro per delineare le strategie da adottare in chiave calciomercato. Le trattative sono entrate nel vivo e Piero Ausili, rimasto ‘solo’ dopo l’addio di Sabatini, si sta mettendo in moto per accontentare il ...

Calciomercato Spal - contatto con la Sampdoria : le ultime : Calciomercato Spal – La Spal si candida ad essere protagonista della prossima finestra di mercato, dopo una stagione molto importante che si è conclusa con la salvezza in Serie A, adesso l’obiettivo è ripetersi. Importante movimento della dirigenza nelle ultime ore, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ il club ha chiesto Silvestre alla Sampdoria. Con l’arrivo di Colley in blucerchiato lo spazio rischia di ...

Calciomercato Spal - Babacar in cima alla lista dei desideri : FERRARA - Il primo tassello è già andato, con la riconferma per acclamazione di Leonardo Semplici . Adesso però la Spal deve costruire la rosa per garantirsi un futuro luminoso e duraturo nella ...