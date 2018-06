Calciomercato Sampdoria | Majer scalpita | vuole la numero 10

Calciomercato Sampdoria : ecco portiere - difensore e centrocampista : Calciomercato Sampdoria – Tre colpi per il tecnico Giampaolo, provo a prendere sempre più forma la Sampdoria, dopo l’ultima stagione positiva stagione il club si muove con l’intenzione di alzare l’asticella. Operazioni in entrata ed uscita, in particolar modo ad un passo la cessione di Torreira all’Arsenal, nelle casse del club 30 milioni di euro. Ed in entrata? Per la porta il calciatore scelto è Sportiello ...

Calciomercato Sampdoria - Spal e Parma su Silvestre : GENOVA - Matias Silvestre è affidabile, conosce il campionato italiano, è fisicamente integro. Caratteristiche che hanno destato l'attenzione della Spal e del Parma neopromosso . E attorno al suo nome ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : il sogno del Napoli - sorprese di Atalanta - Sampdoria ed Inter - colpi Parma : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – Il Napoli è alla ricerca di un attaccante di razza, di una vera e propria prima punta. Suggestiva l’idea venuta in mente a De Laurentiis ed Ancelotti: riportare a “casa” Edison Cavani, in uscita ormai dal PSG. Non esiste ancora una vera e propria trattativa tra le società: sta di fatto che il calciatore gradirebbe tornare in Italia ed al Napoli in particolare, visto le straordinarie ...

Zapata all'Atalanta? / Calciomercato news : la Sampdoria vuole riportare in Italia Simone Zaza : Zapata all'Atalanta? Calciomercato news: la Sampdoria per sostituirlo vuole riportare in Italia dal Valencia l'attaccante lucano ex Juventus Simone Zaza. Cosa accadrà nelle prossime ore?(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 13:59:00 GMT)

Calciomercato - Sampdoria scatenata : weekend caldissimo per Osti e Pradè : Sampdoria vivacissima in questa prima fase di Calciomercato, la dirigenza blucerchiata al lavoro per regalare gli innesti giusti a mister Giampaolo La Sampdoria vuole compiere un altro passo avanti nel proprio processo di crescita. La squadra di mister Giampaolo ha fatto vedere buone cose nella scorsa annata, ma serve un altro salto di qualità per stazionare nei primi pOsti della classifica. Il presidente Ferrero sta lavorando, assieme ad Osti e ...

Calciomercato Sampdoria : preso il fantasista croato Majer. Torreira verso l’Arsenal [CIFRE e DETTAGLI] : Nuovo acquisto per la Sampdoria che ha ingaggiato il trequartista della Lokomotiv Zagabria, Lovro Majer. Vent’anni, il giocatore è stato prelevato per 7 milioni, più uno di bonus. Nell’ultima stagione ha realizzato 11 gol e servito 5 assist in 30 presenze. Nonostante la giovanissima età è già stato convocato nella Nazionale maggiore croata. Un investimento importante per la società blucerchiata che adesso deve definire il futuro di ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : mosse di Bologna e Spal - scatenata la Sampdoria : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – Il Bologna al lavoro per la prossima stagione, l’obiettivo è quello di costruire una squadra competitiva e migliorare l’ultimo risultato conquistato. Un reparto pronto a subire cambiamenti è sicuramente la difesa, mosse nelle ultime ore. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ si lavora all’arrivo di Mattiello dall’Atalanta ed è stato chiesto Bonifazi al Torino, nel mirino ...

Calciomercato - asse Inter-Sampdoria : i calciatori che possono cambiare maglia : Calciomercato, asse Inter-Sampdoria. Le trattative della sessione estiva entrano sempre più nel vivo, in particolar modo un club molto attivo è sicuramente quello nerazzurro alla ricerca di nuovi calciatori da consegnare al tecnico Luciano Spalletti. Il calciatore nel mirino dell’Inter è Bartosz Bereszynski, terzino nel mirino anche di altre big. Potrebbe fare percorso inverso l’attaccante Eder, accordo tra il calciatore e la ...

Calciomercato - il Chievo bussa in casa Sampdoria : la situazione : Sampdoria e Chievo Verona sono in trattativa per quanto concerne il passaggio in terra scaligera del difensore doriano Regini Il Calciomercato entra nel vivo e diverse trattative sono pronte al decollo. Una di queste potrebbe coinvolgere Sampdoria e Chievo Verona, dato che, secondo quanto rivelato da Skysport, il club veronese avrebbe chiesto al patron Ferrero il difensore Regini. Al momento da casa doriana è arrivata una chiusura in merito alla ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Sampdoria - sei nuovi innesti per Giampaolo : ecco come cambia l’11 [FOTO] : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria si muove per la prossima stagione, nelle ultime ore importanti trattative per regalare una squadra sempre più competitiva al tecnico Giampaolo. Per la difesa è fatta per il centrale Colley, investimento da poco meno di 10 milioni di euro. Per il centrocampo ai dettagli le trattative per Berisha e per Lovro Majer, continua la ricerca al sostituto di Torreira, in pole al momento c’è Viviani. ...

