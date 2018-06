Calciomercato Genoa | non solo Sandro | Preziosi lavora a due colpi che potrebbero

Calciomercato Genoa - tutto sul centrocampo : avviata un’altra importante trattativa : Calciomercato Genoa – tutto sul centrocampo. Il Genoa ha le idee chiare per la prossima stagione e ha individuato nella mediana il reparto che ha bisogno di maggiori innesti. In particolar modo continuano i colloqui con il Milan per Bertolacci, così come quelli con la Juventus per Mandragora e Sturaro. Nome nuovo nelle ultime ore, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ contatti in corso con l’ex Benevento Sandro, ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : Inter e Juve scatenate - super mossa della Lazio - scatti di Genoa - Cagliari e Atalanta : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – Inter letteralmente scatenato in questa prima parte di mercato, già chiuse le trattative per De Vrij, Asamoah e Lautaro Martinez, in arrivo anche altri importanti colpi in grado di portare la squadra di Spalletti al livello anche di Juventus e Napoli. L’Inter ha deciso di puntare tutto su Federico Chiesa, secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ pronta un’operazione di 70 ...

Calciomercato Genoa - Lisandro Lopez allo scoperto sulla destinazione rossoblu : Calciomercato Genoa – Il Genoa al lavoro per costruire la squadra per la prossima stagione, un importante obiettivo per la difesa porta a Lisandro Lopez, ecco le parole del calciatore ai microfoni di ‘O Jogo’: “Il bilancio non può essere positivo, mi aspettavo un minutaggio maggiore. Spalletti mi considerava dietro a Miranda e Skriniar che hanno giocato benissimo offrendo un rendimento molto alto per tutta l’annata. ...

Calciomercato Genoa - chiusa una tripla operazione in entrata : ecco come cambia l’11 : Calciomercato Genoa – Il Genoa non si ferma sul mercato, il primo importante colpo è stato piazzato e riguarda il ritorno di Mimmo Criscito, un calciatore di sicuro affidamento ed in grado di fare la differenza. Ma non è finita, in chiusura altre trattative in entrata. Incontro con l’Inter per definire la doppia operazione Emmers-Radu, discorsi ormai avviati e fumata bianca imminente. Quasi fatta anche per il nuovo difensore, si ...

Calciomercato Inter - per l’attacco occhi in casa Udinese - Samp e Genoa : L’Inter attivissima in questi primi giorni di Calciomercato, l’intenzione della dirigenza è quella di consegnare al tecnico Luciano Spalletti una squadra il più possibile completa già all’inizio del ritiro. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ si sta cercando un altro attaccante per completare la batteria delle punte insieme ad Icardi e Lautaro Martinez, in cima alla lista Kevin Lasagna dell’Udinese ma si segue con attenzione ...

Calciomercato Genoa - può tornare Bertolacci : GENOVA - Grandi manovre per il mercato del Genoa . Nella giornata di ieri si è registrata una controffensiva su Mandragora della Juventus : mezzala, appena rientrato a Torino dopo essere cresciuto nel ...

Calciomercato Genoa - Mandragora vicino al ritorno. Ufficiale Piatek : Il Genoa è stato il primo club a credere in lui, quando " appena 14enne " decise di puntare sulle sue qualità. In rossoblù arrivo poi l'esordio in Serie A contro la Juventus, club che più in avanti ne ...

Calciomercato Genoa - arrivano conferme : Mandragora ad un passo : Calciomercato Genoa – Su CalcioWeb il 22 maggio vi avevamo anticipato dell’interesse del Genoa per il centrocampista della Juventus Mandragora, oggi arrivano nuove importanti conferme. Nelle ultime ore contatto in Lega tra le parti, il Presidente Preziosi ha chiesto il calciatore in prestito, Mandragora è alla ricerca del riscatto dopo le delusione per la retrocessione con la maglia del Crotone, negli ultimi giorni ha anche indossato ...

Calciomercato Genoa - addio con Giuseppe Rossi : ecco la probabile destinazione dell’attaccante : Calciomercato Genoa – Il Genoa al lavoro per la pRossima stagione, il presidente Preziosi si sta muovendo con largo anticipo per costruire la squadra da consegnare al tecnico Ballardini. Nelle ultime ore novità a sorpresa di Calciomercato, in particolar modo che riguardano l’attacco e Giuseppe Rossi. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ è lontano il futuro dal Genoa per l’attaccante, si va infatti verso il ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : le super richieste di Spalletti all’Inter - mosse di Napoli - Genoa ed Atalanta : Calciomercato Serie A – Calciomercato in Serie A caldissimo, ecco tutte le trattative. La Juventus continua la ricerca a calciatori per il reparto offensivo da regalare al tecnico Massimiliano Allegri, nelle ultime ore importante assalto per Federico Chiesa. L’ultima voce di Calciomercato che arriva dalla Gazzetta dello sport, parla di un’offerta davvero super che la Juventus avrebbe presentato alla Fiorentina per il gioiellino viola: 50 ...

Calciomercato Genoa - una trattativa in dirittura d’arrivo ed un sondaggio : Calciomercato Genoa – Il Calciomercato è già nella fase caldissima, in particolar modo un club molto attivo è il Genoa, continua la ricerca a calciatori da regalare al tecnico Ballardini. Novità nelle ultime ore, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ Krzysztof Piatek sta per diventare un nuovo rinforzo del Genoa, trattativa in dirittura d’arrivo, si tratta di un attaccante polacco classe ’95 che la scorsa ...

Calciomercato Genoa - visite mediche ok per Marchetti : manca solo l'annuncio ufficiale : Esperienza in Italia conclusa senza brillare, poche presenze con la maglia dell'Inter e il conseguente ritorno al Benfica . Le porte della Serie A potrebbero però riaprirsi per Lisandro Lopez , dal ...

Calciomercato Serie A - valzer di portieri : ecco i ribaltoni - le ultime su Genoa - Fiorentina - Samp - Udinese e Bologna : Calciomercato Serie A – Calciomercato di Serie A sempre più caldo, incredibile valzer di portieri. La prima mosse è quella del Genoa che ha trovato l’accordo definitivo con Federico Marchetti, sarà l’ex Lazio il sostituto di Perin, pronto al matrimonio con la Juventus. Il Parma sta per chiudere per Viviano, obiettivo in comune per Fiorentina e Sampdoria, si tratta del polacco della Roma Skorupski. Secondo la ‘Gazzetta ...

Calciomercato Genoa - arriva il primo il centrocampista per Ballardini : Calciomercato Genoa – Il Genoa è rimasto letteralmente stregato dal centrocampista del Venezia Leo Stulac, si tratta di una richiesta da parte di Ballardini che ha visionato il calciatore in diverse occasioni. In particolar modo in centrocampista sloveno è stato grande protagonista nella gara dei playoff contro il Perugia con un gol fantastico, da qui la decisione del Genoa di affondare il colpo. La trattativa è ben impostata e potrebbe ...