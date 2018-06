Calcio a 5 | Finale Playoff 2018 | Acqua&Sapone Unigross campione d’Italia! Luparense

DIRETTA/ Luparense Acqua&Sapone (risultato finale 2-4) streaming video e tv : Abruzzesi Campioni! (Calcio a 5) : DIRETTA Luparense-Acqua&Sapone: info streaming video e tv del match, decisiva gara 5 per la finale scudetto della Serie A del Calcio a 5. Stasera si assegna il titolo.(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 22:31:00 GMT)

DIRETTA / Luparense Acqua&Sapone (risultato live 0-0) streaming video e tv : si comincia! (Finale Calcio a 5) : DIRETTA Luparense-Acqua&Sapone: info streaming video e tv del match, decisiva gara 5 per la finale scudetto della Serie A del Calcio a 5. Stasera si assegna il titolo.(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 20:01:00 GMT)

LUPARENSE ACQUA&SAPONE / Streaming video e diretta tv : i bomber e l'orario (Finale Calcio a 5) : diretta LUPARENSE-ACQUA&SAPONE: info Streaming video e tv del match, decisiva gara 5 per la finale scudetto della Serie A del Calcio a 5. Stasera si assegna il titolo.(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 16:49:00 GMT)

Luparense-Acqua&Sapone/ Streaming video e diretta tv : orario e risultato live (Finale Calcio a 5) : diretta Luparense-Acqua&Sapone: info Streaming video e tv del match, decisiva gara 5 per la finale scudetto della Serie A del Calcio a 5. Stasera si assegna il titolo.(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 10:30:00 GMT)

Calcio - LIVE Frosinone – Cittadella - Playoff Serie B in DIRETTA : in palio la finale di promozione : Buonasera a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della partita tra Frosinone e Cittadella, ritorno della semifinale dei Playoff di Serie B. In palio l’accesso in finale (contro la vincente tra Palermo e Venezia) e la possibilità di continuare a rendere vivo un sogno che continua a cullare per una stagione intera: la promozione nella massima Serie del campionato italiano di Calcio. Fischio d’inizio alle ore 21 allo stadio Benito Stirpe ...

DIRETTA / Italia Portogallo (risultato finale 3-0) streaming video e tv : si va ai Mondiali! (Calcio donne) : DIRETTA Italia Portogallo streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita di calcio femminile valida per le qualificazioni mondiali(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 22:35:00 GMT)

Diritti tv : rush finale in Lega Calcio su Serie A : Ultime ore di trattative per i Diritti tv della Serie A. Negli uffici milanesi della Lega Calcio c’è stato un incontro – durato circa un’ora- tra l’ex numero uno di Infront Italia Marco Bogarelli, che sta lavorando al fianco di Mediapro, con i rappresentanti della Serie A, il presidente Gaetano Miccichè, l’ad Marco Brunelli, l’avvocato Paolo Nicoletti e l’ad di Infront Luigi De Siervo. Quando Bogarelli ...

Calcio - Mondiali Russia 2018 : la Serbia ai raggi X. Kolarov e Milinkovic-Savic gli osservati speciali - si punta agli ottavi di finale : Il conto alla rovescia per l’inizio del Mondiale 2018 di Calcio, in Russia, sta per concludersi. Il 14 giugno, alle ore 17.00 (italiane), la selezione di casa e l’Arabia Saudita daranno il via alla kermesse iridata, che purtroppo non vedrà ai nastri di partenza l’Italia. Tra le squadre che suscitano la curiosità di tutti c’è la Serbia di Mladen Krstajic. Giunta alla quarta partecipazione al campionato del mondo, la ...

Calcio - Mondiali Russia 2018 : il Giappone ai raggi X. Il talento non manca - obiettivo ottavi di finale : Alcune generazioni di ragazzi sono cresciute guardando Holly&Benji e con il Giappone capace di vincere anche il Mondiale. La realtà, però, non si è mai avvicinata al cartone animato ed il miglior risultato per la nazionale del Sol Levante sono stati gli ottavi di finale nel 2002 e nel 2010. Nonostante il Calcio abbia un grande seguito in Giappone e anche la J-League richiami tanti tifosi negli stadi, i “Samurai Blu” non sono mai ...

Calcio a 5 - Finale Playoff 2018 : Luparense infinita! Borja Blanco in extremis mette alle corde l’Acqua&Sapone. Si va a gara-5! : I campioni d’Italia non mollano mai e negano all’Acqua&Sapone Unigross la gioia di festeggiare lo scudetto tra le mura amiche. Sembrava tutto pronto per la festa degli abruzzesi, ma la Luparense ha dato il meglio di sé in gara-4 della Finale dei Playoff scudetto 2018 di Calcio a 5 e ha espugnato il Pala Giovanni Paolo II, rinviando la lotta per il tricolore alla bella, che andrà in scena lunedì 11 giugno a Bassano. L’avvio ...

Diretta / Acqua&Sapone Luparense streaming video e tv : numeri del match (gara-4 finale Calcio a 5) : Diretta Acqua&Sapone Luparense, info streaming video e tv: orario e risultato live di gara-4 della finale scudetto di calcio a 5. Gli abruzzesi conducono 2-1 e hanno dunque il match point(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 18:17:00 GMT)

Acqua&Sapone Luparense/ Streaming video e diretta tv : orario e risultato live (gara-4 finale Calcio a 5) : diretta Acqua&Sapone Luparense, info Streaming video e tv: orario e risultato live di gara-4 della finale scudetto di calcio a 5. Gli abruzzesi conducono 2-1 e hanno dunque il match point(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 10:15:00 GMT)

Calcio - Semifinale d’andata Playoff Serie B : oggi Venezia-Palermo (6 giugno). Programma - orario d’inizio e tv : oggi mercoledì 6 giugno si gioca Venezia-Palermo, Semifinale d’andata dei Playoff di Serie B. In laguna andrà in scena il primo atto della doppia sfida che vale un posto nella Finale contro la vincente di Frosinone-Cittadella dove verrà assegnata l’ultima promozione nella prossima Serie A. I veneti si presentano all’appuntamento dopo aver surclassato il Perugia nel turno preliminare mentre i siciliani hanno disputato una buona ...

Calcio - Semifinale d’andata Playoff Serie B : oggi Cittadella-Frosinone (6 giugno). Programma - orario d’inizio e tv : oggi mercoledì 6 giugno si gioca Cittadella-Frosinone, Semifinale d’andata dei Playoff di Serie B. Le due squadre si affrontano nel primo atto della doppia sfida che vale un posto nella Finale contro la vincente di Palermo-Venezia dove si assegnerà l’ultima promozione per la prossima Serie A. La formazione veneta si presenta all’appuntamento dopo aver eliminato il Bari nel turno preliminare mentre la compagine laziale è stata ...