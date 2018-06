Byton K-Byte - Dopo la Suv elettrica | è la volta della berlina anti Tesla

quattroruote

(Di martedì 12 giugno 2018) A poche ore dall'annuncionuova e positiva raccolta di finanziamenti, laha svelato le prime immaginiK-Concept, checipa il secondo modellostart-up cinese e che sarà presentata al CES di Shanghai. Guida autonoma di livello 4. La K-sviluppa il temapremium sfruttando la tecnologia e il linguaggio stilisticoSuv (ribattezzata M-), a suaevoluta rispetto al primo prototipo mostrato al CES di Las Vegas. La piattaforma è la stessa per entrambi i modelli, ma laarriverà sul mercato soloil 2020, con l'obiettivo di introdurre la guida autonoma di livello 4: l'auto potrà quindi guidare da sola in tutte le situazioni, ma offrirà i comandi tradizionali a bordo per consentire di guidare la vettura in prima persona.I Lidar fanno parte del design. Proprio la guida autonoma ha imposto delle scelte stilistiche ben ...