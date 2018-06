meteoweb.eu

: “Buonsenso ad alta quota”: il decalogo per la salute in montagna - Barcellonameteo : “Buonsenso ad alta quota”: il decalogo per la salute in montagna - Alicedartagnan : RT @PiovonoRoseNere: Rinazionalizzazione #Alitalia ed #Ilva Così ragiona chi lavora ha buonsenso. Altro che #Montezemolo Vi è chiaro ch… - jabbaTM : RT @PiovonoRoseNere: Rinazionalizzazione #Alitalia ed #Ilva Così ragiona chi lavora ha buonsenso. Altro che #Montezemolo Vi è chiaro ch… -

(Di martedì 12 giugno 2018) L’estate si avvicina e la voglia di vacanze cresce, ma nei desiderata degli italiani non ci sono solo spiagge dorate e acque cristalline. Anche le montagne richiamano sempre più appassionati di ogni età, pronti a cimentarsi in passeggiate, trekking, ferrate e biciclettate adquota. Queste attività sono compatibili con ladi tutti? Sì, purché si seguano 10 semplici regole. Le suggerisce nel suodel «Buonsenso adQuota» ALT – Associazione per la Lotta alla Trombosi e alle Malattie Cardiovascolari – Onlus che da oltre 30 anni si impegna per prevenire le malattie cardiovascolari da Trombosi diffondendo uno stile di vita sano e un’alimentazione equilibrata. Ilparte sfatando un falso mito: lanon causa problemi agli ipertesi, ma se si è affetti da pressioneè bene tenere presenti alcuni accorgimenti e precauzioni. Ecco quali: Evitare di ...