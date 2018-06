Boxe | Europei femminili 2018 | Bulgaria e Russia fanno incetta di ori nell’ultima giornata

Boxe - Europei femminili 2018 : MEDAGLIA D’ORO PER FLAVIA SEVERIN! Che trionfo per l’azzurra : schiantata la russa Tkacheva! : Gli Europei femminili di Boxe si chiudono in trionfo per l’Italia. Nell’ultima giornata, FLAVIA Severin ha conquistato la MEDAGLIA d’oro nella categoria +81 kg battendo in finale la russa Kristina Tkacheva per verdetto unanime. Sventola il tricolore all’Asics Arena di Sofia ed è la prima volta in questa rassegna continentale: quella della Severin, infatti, era la prima e unica finale per l’oro disputata da ...

Boxe - Europei femminili 2018 : Flavia Severin - impresa titanica! Gladiatrice imperiale - vola in finale per l’oro! Abbattuta Demir : impresa titanica di Flavia Severin agli Europei 2018 di Boxe femminile! Ci pensa il nostro peso massimo a regalarci l’unica finale per l’oro di questa rassegna continentale in corso di svolgimento alla Asics Arena di Sòfia (Bulgaria). L’azzurra ha sovvertito il pronostico della viglia e ha sconfitto la fortissima turca Sennur Demir, bronzo ai Mondiali 2016, nella semifinale dei +81 kg. La 31enne si è presentata sul ring con ...

Boxe - Europei femminili 2018 : Assunta Canfora - addio sogni d’oro. Vince Gustafsson - medaglia di bronzo per l’azzurra : Assunta Canfora non riesce nella magia di conquistare l’accesso alla Finale dei 69kg (pesi welter) agli Europei 2018 di Boxe femminile in corso di svolgimento alla Asics Arena di Sòfia (Bulgaria). La campana si è dovuta arrendere in semifinale, per verdetto unanime (5-0), al cospetto della fortissima finlandese Elina Gustafsson, 25enne che aveva già conquistato la medaglia di bronzo ai Mondiali di due anni fa, e si è così dovuta ...

Boxe - Europei femminili 2018 : Arianna Delaurenti si arrende in semifinale - verdetto dubbio. Bronzo per l’azzurra : Arianna Giulia Delaurenti deve dire addio al sogno di combattere la Finale per la medaglia d’oro nella categoria 54 kg agli Europei 2018 di Boxe femminile in corso di svolgimento alla Asics Arena di Sòfia (Bulgaria). L’azzurra si deve purtroppo accontentare della medaglia di Bronzo dopo aver disputato una semifinale di assoluto spessore tecnico contro la francese Delphine Mancini (Bronzo europeo due anni fa): per larghi tratti ha ...

Boxe femminile - Europei 2018 : Assunta Canfora - CHE TIGRE! Demolita la francese Sonvico - è semifinale! : Un’indemoniata Assunta Canfora incanta la Asics Arena di Sòfia e si qualifica alle semifinali degli Europei 2018 di Boxe femminile nella categoria 69kg (pesi welter). L’azzurra ha nettamente dominato la francese Emilie Sonvico, la ha letteralmente Demolita con un pugilato aggressivo e pungente, fatto di colpi pesantissimi ma anche di tanta agilità: inevitabile il verdetto unanime espresso dai giudici (5-0), arrivato dopo 9 minuti di ...

Boxe - Europei femminili 2018 : Arianna Delaurenti scatenata - sconfigge la Apanasovich e vola in semifinale! Medaglia assicurata : L’Italia continua a sorridere nella giornata odierna agli Europei 2018 di Boxe femminile in corso di svolgimento alla Asics Arena di Sòfia (Bulgaria). Arianna Giulia Delaurenti, infatti, ha surclassato la bielorussa Yuliya Apanasovich con un perentorio 5-0 e si è così qualificata alle semifinali della categoria 54kg. Eccellente prestazione per l’atleta della Boxe Canavesana che nei turni precedenti aveva superato con disinvoltura la ...

Boxe - Europei femminili 2018 : Valentina Alberti si arrende a Bova - out ai quarti di finale. Tre eliminazioni per l’Italia : Giornata nera per l’Italia agli Europei 2018 di Boxe femminile in corso di svolgimento alla Asics Arena di Sòfia (Bulgaria). Dopo le sconfitte di Silva e Mostarda, è arrivata anche quella di Valentina Alberti, sempre per verdetto unanime (5-0). L’azzurra è stata battuta dall’ucraina Mariia Bova Badulina nei quarti di finale della categoria 64kg (welter leggeri). La bolognese, che al turno precedente aveva surclassato la svedese ...

Boxe - Europei femminili 2018 : Stephanie Silva eliminata ai quarti di finale - non difenderà la medaglia di bronzo : Stephanie Silva conclude la propria avventura agli Europei 2018 di Boxe femminile in corso di svolgimento alla Asics Arena di Sòfia (Bulgaria). La laziale è stata sconfitta dalla russa Ekaterina Paltceva con verdetto unanime (5-0) nei quarti di finale della categoria 48kg. L’azzurra, che aveva usufruito di un bye al primo turno, depone quindi già all’esordio le speranze di confermare o migliorare la medaglia di bronzo che aveva ...

Boxe - Europei femminili 2018 : Roberta Mostarda eliminata agli ottavi di finale - Nechita troppo forte : Roberta Mostarda è stata sconfitta dalla rumena Claudia Nechita con verdetto unanime (5-0) negli ottavi di finale della categoria 51kg agli Europei 2018 di Boxe femminile che si stanno svolgendo alla Asics Arena di Sòfia (Bulgaria). L’azzurra si ferma al debutto, allo stesso punto della rassegna continentale in cui si era dovuta arrendere due anni fa (sempre nella capitale bulgara ma in un altro impianto). La romana non è riuscita a tenere ...

Boxe - Europei femminili 2018 : Assunta Canfora firma il colpaccio! Sconfitta Sandy Ryan - si vola ai quarti di finale : Colpaccio formidabile di Assunta Canfora agli Europei 2018 di Boxe femminile in corso di svolgimento alla Asics Arena di Sòfia (Bulgaria). L’azzurra, infatti, ha sconfitto la quotata inglese Sandy Ryan con verdetto unanime (5-0) e si è così qualificata ai quarti di finale della categoria 69kg (pesi welter) dove affronterà la francese Emilie Sonvico, che a sua volta ha avuto la meglio sull’ungherese Vivien Budai. La 26enne, che al ...

Boxe - Europei femminili 2018 : Irma Testa si arrende a Potkonen - out agli ottavi di finale. Arianna De Laurenti vola ai quarti : Irma Testa conclude precocemente la propria avventura agli Europei 2018 di Boxe femminile in corso di svolgimento alla Asics Arena di Sòfia (Bulgaria). La campana si è dovuta arrendere agli ottavi di finale della categoria 60kg contro la forte finlandese Mira Potkonen, una veterana integerrima di 37 anni che ha già vinto il bronzo alle Olimpiadi di Rio 2016 e ai Mondiali della stessa stagione in cui conquistò anche l’argento continentale ...

Boxe : Europei donne al via a Sofia : Sconfittainvece per la campionessa del mondo 2016: Mesiano ha perso 5-0negli ottavi contro l'irlandese Walsh.

Boxe - Europei femminili 2018 : Valentina Alberti domina negli ottavi - 5-0 ad Angelsen. Si vola ai quarti : Una vittoria e una sconfitta per l’Italia in quel di Sofia (Bulgaria) per quanto riguarda gli Europei di Boxe femminile 2018. Dopo la delusione per l’eliminazione di Alessia Maesiano, campionessa del mondo in carica, nei 57 Kg contro l’irlandese Walsh, arriva il riscatto per la nazionale tricolore con Valentina Alberti che centra una splendida vittoria nei 64 Kg. L’azzurra si è sbarazzata per 5-0 della norvegese Angelsen. ...

Boxe - Europei femminili 2018 : Alessia Mesiano eliminata agli ottavi di finale! La Campionessa del Mondo si arrende a Michaela Walsh : Finisce subito l’avventura di Alessia Mesiano agli Europei 2018 di Boxe femminile in corso di svolgimento alla Asics Arena di Sòfia (Bulgaria). La Campionessa del Mondo 2016 è stata sconfitta per decisione unanime (5-0) dall’irlandese Michaela Walsh negli ottavi di finale della categoria 57kg. L’azzurra, che aveva beneficiato di un bye al primo turno (mentre la sua avversaria aveva dovuto battere ieri l’inglese Karriss ...