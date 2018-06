Borse | Milano chiude in rialzo | attesa per i tassi Fed

Borse Milano +0 - 51% - spread scende a 223 : 9.34 Borse Milano +0,51%,spread scende a 223 Apertura di segno positivo per le Borse europee, che proseguono il trend rialzista dopo lo storico vertice di Singapore tra Trump e Kim Jong-un. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna +0,51% a 22.191 punti.Margine Btp-Bund tedesco in calo a 223,2 punti in avvio,con rendel decennale sceso al 2,73%. Londra +0,23%, Parigi + 0,38% e Francoforte +0,63%. Euro a 1,176 dollari e 129,843 yen, in apertura dei ...

Il G7 fa soffrire le Borse. Ancora vendite sull’Italia : -2% Milano - spread a 270 : Le tensioni tra il presidente Usa e gli altri leader al G7 in Canada si fanno sentire su tutti i listini europei, piegati dai timori di impatti sugli accordi commerciali ma anche dai segnali di rallentamento dell'economia europea. Ma è Ancora Piazza Affari la più penalizzata, confermando la freddezza verso gli asset italiani. Preoccupa in generale "l'incrocio" tra le mosse delle banche centrali (Fed e Bce) atteso per la prossima ...

Borse europee positive - Milano a +0 - 68% : 9.30 Apertura di segno positivo per le Borse europee, sulla scia positiva di Wall Street e Tokyo. A Piazza Affari, la migliore,l'Ftse Mib segna +0,68% a 21.955 punti. Margine Btp-Bund tedesco a 243 punti in avvio, con rendimento del decennale al 2,92%. Londra +0,31%, Parigi +0,41% e Francoforte +0,32%. Euro ancora in rialzo a 1,1808 dollari e 129,948 yen sui mercati valutari del Vecchio Continente.

Borse europee positive - Milano a +0 - 3% : 9.48 Apertura di sehno positivo per le Borse europee, sulla scia di Wall Street, dove il Nasdaq ha fatto registrare un nuovo record in chisura. A Piazza Affri, l'Ftse Mib segna +0,3% a 21.814 punti.Margine Btp-Bund tedesco in rialzo a 243 punti in avvio,con rendimento del decennale al 2,82%. Londra +0,26%, Parigi +0,18% e Francoforte +0,21%. L'euro è scambiato a 1,1724 dollari e 129 yen sui mercati valutari.

Borse caute - occhi su Milano : lo spread risale a 232 punti base : L'attenzione degli operatori si concentra ancora sulla politica nel giorno del voto di fiducia del Senato al Governo Conte. Sul listino milanese salgono Saipem e Leonardo, deboli le banche

Milano chiude in lieve ribasso. Resistono le altre Borse : Positiva Wall Street, grazie ancora al Job Report statunitense diffuso venerdì scorso , 1° giugno, , che ha confermato l'ottimo stato di salute della prima economia al mondo, mentre sembra ormai ...

Frenano le Borse europee. Milano passa in negativo : Teleborsa, - S'indeboliscono le principali borse europee nel pomeriggio, con Piazza Affari scivolata in territorio negativo nonostante l'apertura al rialzo di Wall Street. Lieve aumento per l'Euro / ...

Borse caute - a Milano corrono le utilities. Spread in calo : Piazza Affari poco mossa dopo un avvio sprint e un successivo scivolamento in territorio negativo a causa dell'intensificarsi delle vendite sul comparto bancario. Positive le altre Borse europee . ...

Borse positive. A Milano corrono le utilities - cala lo Spread : Restano sullo sfondo le tensioni commerciali alla luce della politica protezionistica voluta dal Presidente USA Trump, mentre c'è grande attesa per il summit USA-Corea del Nord. Sul valutario l'Euro /...

Borse positive. A Milano corrono le utilities - cala lo Spread : A sostenere il sentiment il Job Report statunitense che ha confermato l'ottimo stato di salute della prima economia al mondo, mentre sembra ormai inglobata dai mercati la possibilità che la Federal ...

Borse - Milano in rialzo Scivola Unicredit. Spread in calo a 226 punti : Rendimento al 2,66% per i decennali italiani. Dopo le indiscrezioni del Financial Times secondo cui la banca guidata da Jean Pierre Mustier starebbe valutando una fusione con il gruppo francese Societé Generale, il titolo viene congelato al ribasso dopo la smentita di SocGen

