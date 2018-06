Borsa | europee deboli in attesa banche centrali | Milano +0 | 15%

meteoweb.eu

: Borsa: europee partono positive, bene lusso ed energia a Milano Un esempio di due settori che risento poco dei ner… - CamilloGastaldi : Borsa: europee partono positive, bene lusso ed energia a Milano Un esempio di due settori che risento poco dei ner… - CamilloGastaldi : Borsa: europee partono positive, bene lusso ed energia a Milano Un esempio di due settori che risento poco dei ner… -

(Di martedì 12 giugno 2018), 12 giu. (AdnKronos) – Chiusura debole per le piazze finanziarieindelle decisioni in tema di politica monetaria della Federal Reserve di domani e della Bce di dopodomani e nel giorno dell’accordo siglato tra Donald Trump e Kim Jong-un che prevede, tra l’altro, la denuclearizzazione del Nord della Corea. Parigi termina la giornata in calo dello 0,38%, Londra perde lo 0,43%, Francoforte invariata sul finale, mentresi sgonfia a fine scambi e chiude con il Ftse Mib in progresso dello 0,15% e l’All Share dello 0,17%. Intanto Wall Street viaggia in rialzo con il Dow Jones a 25.354 punti (+0,09%), lo S&P 500 a 2.789 (+0,26%) e il Nasdaq a 7.705 (+0,6%). Diversi i dati di natura macroeconomica diffusi oggi. In Francia le buste paga del settore non agricolo dell’ultimo trimestre sono aumentate dello 0,2% deludendo le attese (erano ...