Bode Miller | muore annegata figlia di 19 mesi “Siamo più che devastati” | aperta

Bode Miller - il dolore più grande : morta la figlia di 19 mesi : «Neppure in un milione di anni avremmo mai pensato di provare un dolore così grande». Un messaggio straziante, di una famiglia devastata: Bode Miller e la moglie Morgan Beck annunciano la morte della loro figlia più piccola, Emeline Grier, di appena 19 mesi. Secondo le prime ricostruzioni, la piccola sarebbe scivolata e annegata nella piscina dei vicini a Coto de Caza, a sud di Los Angeles. Il corpo della bambina è stato ritrovato quando ormai ...

La figlia dello sciatore Bode Miller è morta annegata a soli 19 mesi di vita : Emeline Gier, figlia di 19 mesi del campione statunitense di sci Bode Miller, è morta annegata in una piscina di Cota de Caza, a sud di Los Angeles.Lo hanno reso noto le autorità. L'episodio è avvenuto domenica: Miller, 40 anni, e sua moglie Morgan - sposata nel 2012 - erano ospiti di una festa a casa di un vicino e appena hanno trovato la bambina hanno subito chiamato i soccorsi, ma tutto si è rivelato inutile ...

Sci alpino - tragedia per Bode Miller e la sua famiglia : annega in piscina la figlia di 19 mesi : Una vera e propria tragedia per il campione olimpico di sci alpino Bode Miller. La figlia Emeline Gier, di 19 mesi, è purtroppo annegata nella piscina dei vicini di casa a Cota de Caza, vicino Los Angeles (Stati Uniti). Come riporta la stampa statunitense, Miller e la moglie Morgan erano ospiti di una festa dal vicino e non appena si sono resi conto della gravità della situazione hanno chiamato i soccorsi. Tutti i tentativi di rianimare la ...

