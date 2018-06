Biodiversità | nasce la prima Carta per la tutela delle api prodotta dalla comunità

meteoweb.eu

(Di martedì 12 giugno 2018) L’ape, gestita dagli apicoltori da molti millenni, svolge un ruolo insostituibile per la conservazione dellae per la salvaguardiaproduzioni agricole; non deve essere considerata un animale domestico, ma componente fondamentale della fauna selvatica. Parte da questa premessa il primo documento elaboratoscientifica italiana per la salvaguardia dell’ape da miele. Un documento chealla Fondazione Edmund Mach, con il contributoprincipali istituzioni che si occupano di api e apicoltura in Italia. Oggi a San Michele all’Adige si è svolta la sottoscrizione e la presentazione ufficiale. L’evento è patrocinato da Provincia autonoma di Trento, Accademia Nazionale Italiana di Entomologia, Società Entomologica Italiana, Istituto Zooprofilattico SperimentaleVenezie, WBA World Biodiversity Association onlus. Sono ...