Biglietti Mondiali 2018 | come acquistare i tickets per la Russia Dalla fase a gironi

(Di martedì 12 giugno 2018) Da giovedì 14 giugno a domenica 15 luglio si svolgeranno, in undici diverse città russe, idi calcio: saranno ben 64 le sfide in programma, trafinale, che incoroneranno la squadra nazionale più forte del mondo al termine dell’edizione numero 21 della manifestazione. Senza l’Italia, fuori dopo 60 anni, saranno comunque presenti nel torneo russo le principali stelle del calcio planetario: ci saranno infatti Cristiano Ronaldo (Portogallo), Messi (Argentina) e Salah (Egitto) e molti altri. Il Brasile, che ha alzato al cielo già per 5 volte il trofeo, punta alla sesta vittoria, mentre la Germania, detentrice del titolo, vorrebbe andare nuovamente a segno. Due su tutte sono le partite maggiormente interessanti già a partireprima: nel gruppo B scontro tra Spagna e Portogallo, in programma venerdì 15 alle ore 21, nel girone H sfida tra ...