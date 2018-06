BIBLIOTECA ARIOSTEA - Mercoledì 13 giugno alle 17 appuntamento con la Compagnia del libro

BIBLIOTECA ARIOSTEA - Venerdì 8 giugno 2018 alle 17 presentazione del libro di Chiara Cerigato : 'A cosa pensi?': viaggio alla scoperta di una nuova forma di libertà 07-06- 2018 / Giorno per giorno Ha per protagonista una viaggiatrice alla ricerca di nuove forme di libertà il romanzo di Chiara ...

BIBLIOTECA ARIOSTEA - Venerdì 1 giugno alle 17 incontro in via Scienze : Appassionato di musica lirica e sinfonica, recensisce spettacoli, concerti e varie produzioni letterarie. Cultore di letteratura italiana e francese, preferisce in primis gli autori "classici", con ...